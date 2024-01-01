去年11月匯損太慘重 壽險業賣股債逾千億補洞

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
匯損太嚴重，使壽險業在2023年11月不得不大賣海外債來救災，彌補匯損對獲利的衝擊。（路透）
匯損太嚴重，使壽險業在2023年11月不得不大賣海外債來救災，彌補匯損對獲利的衝擊。（路透）

為年底獲利屯糧，壽險與證券兩業在2023年11月大賣美債。金管會對於銀行、保險、證券等三業別的最新股債投資統計出爐，其中最引市場矚目的，就是壽險、銀行投資策略較10月大逆轉，反手大賣美債，尤其壽險公司更是11月股債同步大舉出脫，分別賣出海外債券逾860億、並賣出台股171億，法人認為應和壽險業11月匯損太嚴重，使壽險業在11月出脫股債合計逾等值台幣千億元。

由於壽險、銀行同步賣債的力道太強，也使金融三業相較10月的國內外債券淨水位由增轉減少超過2000億，約9成來自海外債的減少，另外，台股也轉為淨減少74.39億。

據金管會最新統計，壽險公司11月的債券部位20兆9390億，相較於10月的21兆5789億，國內外債券部位合計下降6399億，法人對此分析，倘若以新台幣匯率升值3.71%、美債價格隨11月殖利率大跌而平均上漲約10.7%，以及壽險目前帳列非AC的比重大約10%，以及海外債占壽險業的平均比重大約88%等指標來計算，壽險公司光是減碼美債為主的海外債，就減少超過860億，倘若加計減碼台債的部份，合計減碼國內外債券超過千億。

除此之外，壽險業的台股部位11月較10月雖然增加了1382億，但倘若考量加權指數11月上漲8.95%，扣掉股票增值部分，則反而壽險業在11月減碼台股171億。

由於大舉減碼海外債，也使壽險公司在11月的國外投資占總資金比重又再回降至70%以下，為69.6%，另外國內股票雖減碼，但比重相對增至6%；此外，國內現金部位在11月3650億，亦較10月的3757億減少，同時，國內債券ETF的水位則從1兆2996億增至1兆3945億，和加碼及債券ETF價格上揚均有關。

壽險業 債券ETF 台股

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