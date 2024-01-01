「買債王」不買了？銀行大砍1244億元 兩大關鍵原因曝

「買債王」不愛債券了嗎？據金管會統計，11月銀行業反手大砍1,244億元債券，是近一年來首見，累計前11月買債手筆縮小到8,998億元，金控主管說，並非銀行不愛買債，而是因11月台幣狂升，海外債出現兌換損失，業者又趁債券殖利率回檔、價格走揚時，逢高賣債做獲利了結所致。

該主管說，11月台幣兌美元暴升3.7%，銀行持有約六成的海外債、出現兌換損失，加上美國十年期公債殖利率降到4.3%，殖利率大降、等於債券價格走揚，也讓銀行趁機先做部分獲利了結、入袋為安。

相同的情況也發生在2022年11月，當時台幣兌美元也暴升4%，銀行業當時也大砍980億元債券，也應與匯兌因素有關。

另一家銀行主管也說，年底投資部位都需重新檢視、調整，舊債評價減損大者、趁11~12月債券殖利率回檔、價格大漲時，可趁勢調整出脫，12月美債殖利率更降到3.8%的近半年低點，估12月銀行業也可能站賣方，以重新布局2024年。

壽險業也持相同操作。據統計，11月壽險業也減碼債券1,151億元，終結連二買，持續賣債補獲利，累計前11月壽險業買債手筆也縮小到1,804億元。

壽險主管說，展望2024年，美國升息循環告終，海外投資等級債10年期平均殖利率將從高點回落，壽險業持債評價回升，擴大壽險業實現債券資本利得空間。

據金管會統計，2023年11月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位29兆7,726億元、月減2.3%主因受美元貶值而壓低市值，最大宗保險業持債市值21兆258億元，占比70%。

11月銀行業持債市價8兆5,588億元，扣除一路攀升的8兆7,419億元成本後，評價損失縮小到1,831億元，是近七個月最小，顯示業者趁此波債券價格大漲、虧損縮小時、積極處分。

11月底券商業持外幣債水位1,880億元，是唯一三業中、加碼189億元者，終結連三賣，累計前11月加碼外幣債券略增到470億元，累計前11月銀行、壽險和券商共加碼債券1兆1,272億元。

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