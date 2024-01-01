台幣暴衝..壽險賣股補獲利 銀行、券商換股等大行情

11月股債市大漲、台幣卻狂升，壽險積極賣股債補獲利。據金管會最新統計，11月壽險業反手賣股171億元，銀行和券商也僅做換股的小幅加碼、迎選後的大行情，使金融三業11月「紅翻黑」減碼74億元，累計前11月減碼台股擴大到306億元。

12月台股續漲2.85%、金融業三業同享資本利得利多，但台幣卻續走升1.7%，壽險業仍續受匯兌損失所苦，料壽險業12月將續實現股債資本利得、以彌補獲利，並趁機做汰弱留強以重新布局2024年。

至於銀行業，也因每年底多是「提呆旺季」，料各銀行12月仍僅會做小幅進出的「換股操作」偏向小幅加碼、伺機迎選後的一波大行情；若觀察去年同期，銀行業去年11月也賣股64億元，待年底、甚或是明年首季才緩步回補。

扣除成本後，11月銀行業在股海中，一口氣大賺了2701億元是20個月來高點，月大增19%，顯示銀行業在11月這波行情中，獲利頗豐，有利趁12月底實現資本利得，助攻獲利。

據統計，11月底金融三業（銀行、證券、保險業）國內外股票投資餘額是3兆1851.6億元（市價列帳）月增6.62%，比11月台股8.95%月漲幅還低，顯示金融三業偏向減碼台股，使市值增幅跟不上台股月增幅。

以成本計價來看，11月銀行、券商各僅加碼台股31億元、66億元，雖較上月已反手加碼，但加碼少，應屬換股的汰弱留強操作，壽險業則因台幣暴升、先砍171億元補獲利，合計11月金融三業減碼74億元。

累計前11月來看，仍以券商最愛台股，加碼577億元獨挑台股穩盤大樑，銀行業加碼80億元，壽險業則仍減碼962.8億元，合計前11月金融三業減碼305.8億元，減碼手筆再擴大。

金管會公布2023年11月底金融三業持股債部位、及壽險業資金運用狀況。

11月台股大漲，使壽險業11月底持有台股市值攀升到1兆8731億元的近四個月高點，月增7.9%小於台股月增8.95%，估算壽險業11月略減碼171億元。

壽險業持國外股票市值也攀升到4371億元、月增0.5%遠低於美國S&P指數8.9%月增幅，顯示壽險業大減碼美股364.7億元，合計壽險業11月大砍國內外股票536億元，趁台美股市高點、賣股補獲利，累計前11月已大砍台美股票部位達1522.6億元，衝破千億元大關。

若將國內外股市合計，11月整體金融三業持股部位減少70億元，累計前11月減碼862.6億元。

商品推薦