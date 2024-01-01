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看好後市！證券業11月股債並進 美債水位再創新高水準

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
券商11月股債並進，尤其美債加碼後使總水位創新高紀錄。（路透）
券商11月股債並進，尤其美債加碼後使總水位創新高紀錄。（路透）

看好後市，券商11月大舉進場同步布局股債。有別於銀行業者的選擇，根據金管會公布的最新統計顯示，國內證券業者在2023年11月左右開弓大舉加碼股債，其中美債部位加碼等值台幣188.67億元，台股則加碼65.61億元。

若與2022年同期相較，近一年來，國內券商合計外國債券加碼等值台幣514.6億元，台股則加碼547.84億元。統計顯示，國內證券業9月大舉賣出台股253億，10月繼續賣股18.64億，但11月則重回股市加碼65億元，法人指出，台股行情大好，加上國內預測機構普遍看好明年第一季台股表現，因此券商在連月賣股休養生息之後，11月整裝出發再出手加碼台股，台股在11月加權指數大漲8.95%，券商自營部的加碼亦為其中一支主力。

而在債券布局上，金管會統計顯示，國內證券業者在從8月以來，連續3個月減碼美債之後，11月重新進場再加碼美債，且外國債券持債水位在11月等值台幣1879.87億元，已超過9月的1835.85億元，並且為券商加碼美債的新高水準。統計顯示，券商從6月以來至11月，外國債券持債水位逐月依序為1762.67億、1835.85億、1777.62億、1712.85億、1691.2億、1879.87億元。

法人指出，由於券商資金水位有限，前幾個月美國聯準會仍有相當的不確定性，因此不少大型券商選擇先賣債等時機，如今聯準會停止升息已明確，風險降低，因此券商也重回戰場加碼美債，一方面賺固定收益，另一方面等待明年降息實現資本利得。

台股 債券

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