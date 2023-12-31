近五年來新低！金管會今年裁罰金額2億5404萬元 僅達立院訂定目標7成
金管會三局全年共罰金融三業和上市櫃公司多少錢？答案揭曉，裁罰金額共達2億5404.5萬元，略低於去年的2億5462萬元，也創下自2019年近五年來新低水準。
金管會所開出的罰鍰，除了對金融三業之外，也包括了證期局對上市櫃公司的開罰，此外，一般會以為銀行對保單銷售不當是銀行局開罰，但實際上是保險局開罰。
據金管會所出具最新統計，今年包括銀行局、保險局、證期局三局共開罰2億5404.5萬元，比起去年的2億5462萬元，略減57.5萬元；統計顯示，金管會近五年來的罰鍰金額，從2018年至2022年，依序為1億9825萬元、3億0038萬元、3億2613萬元、3億3434萬元及2億5462萬元。
若以三局各別開罰來看，銀行局金額最多，全年達1億3089.5萬元，佔整體裁罰比重達51%，若與去年相較，銀行局裁罰增加2177.5萬元，年增率為19.96% 主要和理專挪用客戶款項、行員勾結詐團、個資外洩等內控疏失，以及大股東干政有關，其中，2023年的前兩大罰單和某大型民營金控的「大股東干政」及子公司捲入詐騙案相關，各被重罰3千萬、2千萬元。
證期局在2023年三局開罰金額居次，對證券、期貨及投信合計裁罰2756萬元，上市櫃公司則罰4314萬元，合計共罰7070億元；保險局裁罰金額2023年共5245萬元，較去年同期的7770萬元減少32.50%。
今年證券業開罰金額，主要和2家券商電子下單出包有關，另外1家券商也因內控疏失被罰，保險業開罰原因包括了大股東干政、投資過程疏失發生鉅額虧損、海外投資虧損、辦理不動產開發疏失等原因，最大罰單為1000萬元。
立法院原本給金管會訂定的罰鍰法定預算目標為3億2853萬元，但預算目標達成率亦僅為77.3%，對此金管會官員強調，主管機關裁罰並非「為罰而罰」，而是為了導正業者的缺失；而且行政機關必須依法行事，每案是否裁罰、罰鍰金額都有所本，不能亂加。
▪ 建案旁有警消還會買嗎？ 眾人點名這1地才是嫌惡設施：會崩潰
▪ 北市出現房價倒掛 新成屋價格高於預售屋
▪ 空調小教室／破解無良師傅2話術 冷氣不冷先看這裡
▪ 夫妻各付一半頭期款買房 婆婆一句話就想同住惹怒眾人
▪ 部落客中永和尋安身立命處 看屋月餘嘆房價高灰心轉戰桃園
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言