近五年來新低！金管會今年裁罰金額2億5404萬元 僅達立院訂定目標7成

金管會三局全年共罰金融三業和上市櫃公司多少錢？答案揭曉，裁罰金額共達2億5404.5萬元，略低於去年的2億5462萬元，也創下自2019年近五年來新低水準。

金管會所開出的罰鍰，除了對金融三業之外，也包括了證期局對上市櫃公司的開罰，此外，一般會以為銀行對保單銷售不當是銀行局開罰，但實際上是保險局開罰。

據金管會所出具最新統計，今年包括銀行局、保險局、證期局三局共開罰2億5404.5萬元，比起去年的2億5462萬元，略減57.5萬元；統計顯示，金管會近五年來的罰鍰金額，從2018年至2022年，依序為1億9825萬元、3億0038萬元、3億2613萬元、3億3434萬元及2億5462萬元。

若以三局各別開罰來看，銀行局金額最多，全年達1億3089.5萬元，佔整體裁罰比重達51%，若與去年相較，銀行局裁罰增加2177.5萬元，年增率為19.96% 主要和理專挪用客戶款項、行員勾結詐團、個資外洩等內控疏失，以及大股東干政有關，其中，2023年的前兩大罰單和某大型民營金控的「大股東干政」及子公司捲入詐騙案相關，各被重罰3千萬、2千萬元。

證期局在2023年三局開罰金額居次，對證券、期貨及投信合計裁罰2756萬元，上市櫃公司則罰4314萬元，合計共罰7070億元；保險局裁罰金額2023年共5245萬元，較去年同期的7770萬元減少32.50%。

今年證券業開罰金額，主要和2家券商電子下單出包有關，另外1家券商也因內控疏失被罰，保險業開罰原因包括了大股東干政、投資過程疏失發生鉅額虧損、海外投資虧損、辦理不動產開發疏失等原因，最大罰單為1000萬元。

立法院原本給金管會訂定的罰鍰法定預算目標為3億2853萬元，但預算目標達成率亦僅為77.3%，對此金管會官員強調，主管機關裁罰並非「為罰而罰」，而是為了導正業者的缺失；而且行政機關必須依法行事，每案是否裁罰、罰鍰金額都有所本，不能亂加。

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