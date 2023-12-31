彰化銀行宣布 1月1日起再加碼員工午餐津貼
彰化銀行宣布，為適度反映物價變動情形，增進員工福利並激勵員工士氣，將自1月1日起將原本2400元伙食津貼拉高至3000 元，每位員工每月多600元午餐費、一年即增加7200元，且免列入薪資所得額度，以善盡企業社會責任。
彰銀也表示，自112年9月27日起提高生育津貼為第一名5萬元，第二名8萬元，第三名36萬元，提高後截至11月已有員工領取第三名生育津貼36萬元。
彰銀統計，112年員工生育津貼共補助130名新生寶寶，今年員工新生兒粗出生率為千分之19.75，較111年千分之18.69高，且也遠高於111年全國新生兒粗出生率之千分之5.96，顯見生育津貼補助的確發揮鼓勵生育的誘因。
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