彰化銀行宣布 1月1日起再加碼員工午餐津貼

世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）發表退休金報告指出，全球退休制度正面臨著壽命延長與低出生率、儲蓄率嚴重不足、缺乏儲蓄管道、個人退休金負擔增加、金融認知不足、市場低利率等6大挑戰，同時預估全球退休儲蓄缺口從2015年的70兆美元，將上升至2050年的400兆美元。面對龐大資金需求，如何縮小退休儲蓄缺口，是全球共同面臨的挑戰。

2023-12-31 08:00