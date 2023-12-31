匯市最前線／台幣下季續看升
市場傳出，中央銀行在2023年封關日出奇招，除盤中實質買匯，對外資與出口商也祭出道德勸說，促使新台幣匯率貶值1.7分，收30.735元，終止連七升。新台幣匯率過去一周升值4.68角，升幅達1.52%。
展望2024年，大型國銀交易室主管表示，若外資持續匯入、出口商也有拋匯變現需求，新台幣匯率明年首季自然會持續升值，甚至有機會重返2字頭。
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