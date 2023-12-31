Q4台股擂台 翁士峻賺45% 蟬聯季冠軍

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
圖／經濟日報提供
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經濟日報台股擂台上周五（29日）結算第4季比賽成果，「期股大富翁」翁士峻以45.7%的單季報酬，蟬聯季冠軍寶座（比賽期間為9月28日到12月29日），大幅打敗同期間大盤9.6%的漲幅表現。新一季的比賽同日起跑。

台股上半年來受到AI題材帶動而強勢上揚，8月開始則因漲多遇獲利了結賣壓而陷入修正，而11月以來市場對於通膨與美國貨幣政策走向樂觀以待，帶動台股11月以來出現明顯漲幅。加權指數在9月28日收16,353點，12月29日收17,930點，與期初相比上漲9.6%。

第4季台股擂台由翁士峻以45.7%的漲幅再度搶下冠軍寶座，連續兩季皆在最後一個月急起直追，12月來連四周登單周冠軍，最後一周整體績效成功領先並奪冠。

翁士峻擅長追蹤熱門題材與產業選股、洞悉籌碼且精準利用技術面進出場，接近季底時於個股輪動快速下，鎖定具題材性產業並配合技術面選股進場布局，擊敗原先的領先者蔡明見。

台股 通膨

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