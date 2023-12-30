新聞眼／看待實支實付險 應有新思維
實支實付險的改革尚未正式啟動，各大保險公司還在凝聚共識前，卻已出現商品停售潮，速度之快令民眾咋舌，背後引發問題令人深思。首先，實支實付險的改革是否有其必要性？再者，民眾的權益會否因為改革而受到影響？
倘若就金管會所提出的「損害填補」原則及「損失分攤」機制，實支實付險的改革的確有必要性，畢竟過去實支實付險是看「張數」，而非實際醫療支出金額的大小給予理賠。因此才會有保險公司認為部分病友靠實支實付險賺錢，有違保險本意。
只是保險公司在當年設計實支實付險時，並未設算到醫藥及手術的費用會愈來愈高，站在保戶的立場來看，除了醫療費用外，還需要買營養品調養、甚至需要工作收入。因此市場上才會有業務員對保戶以「雙實支」來行銷，也就是一張是用來付醫療費，另一張拿來補貼病後生活開銷。
長遠來看，這次實支實付改革若能順利完成，先前在癌症理賠上，癌友一直爭取把門診給付拉高，將不用住院的標靶治療也放進來，將更有空間，因為這形同把其中一塊理賠支出省下來，去補另外一塊。未來民眾在看待實支實付險，也應有新思維。否則萬一保險公司撐不下去，商品下架或拉高保費、保障內容縮水，保戶將更無法透過保險取得保障，到頭來兩敗俱傷，絕非任何一方所樂見。
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