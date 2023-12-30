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病團：沒人想罹癌賺保險金

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

為防止病友用實支實付醫療險「賺錢」，金管會保險局將改革實支實付醫療險，擬讓實支實付險回歸「損害填補」，即使買多張保單，理賠總額需與醫療實際支出一致。病團表示，未來保單應設計配套跟上醫療進展，否則在需要多張保單才能支付龐大醫藥費的現況下，禁多買實支實付保單，是變相限制權利。

全癌連秘書長齊秀惠批評「沒人希望罹癌來換取保險金」，金管會稱病人靠此賺錢，簡直沒有人性，癌症治療趨勢會使用多種藥物或是療法，如標靶加上化療，一套療程每月藥費動輒十萬以上，政府應以病人為中心，因應新型態療法，設計完整配套，減輕醫療負擔。另，不少癌症治療已經不需要住院，商業醫療保險不應維持以住院為前提才理賠。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿說，新藥、新治療愈來愈貴，民眾本就會購買多張保單分攤風險，金管會提出的「損害填補」概念上正確，但過去實支實付醫療險的癥結點，是病友因保險公司出險認定規則有變，領不到理賠金。

劉桓睿說，保險局應協助業者在未來規畫險種時做出改變，讓有需求的病友取得理賠，並與健保給付項目做出切割，達到「商保補健保」的目的，協助支應病友自費醫療費用，否則在現行情況下，限制實支實付保險理賠，病友權利反被限制。

保險金 實支實付 理賠

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