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金管會擬改革實支實付醫療險 病友團體籲提配套

中央社／ 台北29日電

金管會將改革實支實付醫療險，掀起搶買潮。病友團體今天說，「沒人想靠生病賺錢」，未來若還是現在給付條件，只是限縮不能重複投保規範，實際上病人權益會被限縮。

國內實支實付醫療險開放副本理賠，先前不少民眾投保多張、一口氣請領理賠，所得理賠金額遠超過實際醫療支出，出現靠保單賺錢亂象。金管會研擬改革實支實付醫療險，掀末班車搶購效應。

目前市面上有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，保誠人壽28日已率先停售，台灣人壽也緊急通知相關通路，因應公司風險控管，3張實支實付型商品，最後要保日期為今天，預計12月30日起停售。

針對金管會研擬改革，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿今天接受媒體電訪指出，重點在於未來新的保單條件怎麼設定，是否真能實質補償有自費醫療需求的族群；若還是現在的給付條件，只是限縮不能重複投保規範，實際上病人權益會被限縮。

劉桓睿說，過去實支實付之所以有爭議，問題在於明明有實際醫療行為產生，但理賠條件又設下要健保住院才給付的門檻，衍生出為了申請保險而要求醫生開立不必要健保住院的狀況，「是保險業者先改規則才發生的爭議」。

隨醫療科技進步，許多新藥問世，但價格高昂不是人人都負擔得起。劉桓睿表示，有些單一保單的保額不足以支應所有費用，可能要2到3張保單，甚至搭配重大傷病險、防癌險等綜合負擔。

他重申，商業保險要補的應該是健保未支付部分，如自費醫療、高昂用藥、自費醫材等，才符合損害賠償或風險分攤精神；這次爭議還是在實支實付能不能重複投保，希望金管會與衛福部協調出符合醫療現況的條件。

台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠強調，「沒有人想靠生病賺錢」，況且對於已罹重大疾病、罹癌病人，早就不能再買新保單，新制只會影響現在健康的人未來購買保單的選擇與權益。

她認為金管會還沒有配套就放消息，「只是製造恐慌」，且這種限制只想到保險公司，卻沒有幫病人設想藉由保險在未來生病時有所保障，現在很多癌友卡在過去保單規定必須「住院」才能給付，金管會沒有優先去檢討，反是檢討實支實付，非常可惜。

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