2023匯市封關日 新台幣午盤以貶值4.7分暫收

新台幣匯價在連七升後，今天是2023年封關日，午盤以30.765兌一美元，貶值4.7分，上午台北外匯市場交易量5.39億美元。交易員說，新台幣匯市昨天太刺激，今天封關剛好中場休息。

若以月結匯率來看，今天上午10點新台幣匯價為30.705兌一美元，與去年12月月底結匯價格30.721兌一美元相比，新台幣升值1.6分。

匯銀人士表示，今年美元大漲，利率大升，在這種條件下，年算新台幣匯價竟能以升值作收，可見新台幣的強勢。

市場看好明年台股表現，在近萬八的基礎上再向上攻堅，匯銀人士表示，如果台股持續多頭，新台幣升值壓力就會繼續存在。

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