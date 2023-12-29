創新板股票利多 證交所：明年元月開放信用交易

臺灣證券交易所宣布，繼今年9月鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及再降合格投資人資格條件等規定後，創新板股票自明年元月起將納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍。

證交所表示，自明年元月1日起，上市滿六個月的創新板普通股股票，經審核符合「有價證券得為融資融券標準」第二條規定者，將公告得為融資融券交易，期盼更進一步能提升股市交易量能、增進投資人操作彈性及促進創新板市場活絡與穩定成長。

此外，證交所推出的「創新板合格投資人推廣獎勵活動」亦得到熱烈回響，合格投資人戶數持續攀升，截至今年11月底止，全已超過25.3萬戶，相較於去年同期成長逾一倍。

證交所提醒，推廣獎勵活動即將進入最後倒數階段，合格投資人於12月底前登錄活動網站，即有機會將Gogoro Delight電動機車騎回家、入手iPhone 14 Pro 12手機。

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