明年元旦創新板開放信用交易 推廣獎勵活動進入壓軸倒數
臺灣證券交易所表示，今(2023)年9月鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及再降合格投資人資格條件等規定後，創新板股票自2024年1月1日起將納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍，相關規章業經證交所公告。
自2024年1月1日起，上市滿六個月的創新板普通股股票，經證交所審核符合「有價證券得為融資融券標準」第二條規定者，將公告得為融資融券交易，期盼更進一步能提升股市交易量能、增進投資人操作彈性及促進創新板市場之活絡與穩定成長。
另外，證交所推出的「創新板合格投資人推廣獎勵活動」亦得到市場上投資人的熱烈回響，合格投資人戶數持續攀升，截至今年11月底止，全市場合格投資人戶數已超過25萬3千戶，相較於去年同期成長一倍有餘。活動即將進入最後倒數階段，合格投資人於12月底前登錄活動網站，即有機會將Gogoro Delight電動機車騎回家、入手iPhone 14 Pro 128GB手機！
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