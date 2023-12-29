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開放證券新里程碑 證券、期貨、投信投顧三業別全數上線提供服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
開放證券新里程碑 證券期貨投信投顧三業別全數上線提供服務（臺灣集中保管結算所/提供）
開放證券新里程碑 證券期貨投信投顧三業別全數上線提供服務（臺灣集中保管結算所/提供）

臺灣集中保管結算所致力發展開放金融，積極推動開放證券業務，今年底已完成證券、期貨暨投信投顧三業別上線，與3家第三方服務提供者（TSP）合作提供開放證券公開資料查詢之數位金融服務，共同成就金融市場更加開放、便利的服務生態系。

推動證券期貨業公開資料查詢開放證券，是金管會「資本市場藍圖」所訂策略四「提升金融中介機構市場功能及競爭力」的重要工作項目。金管會請集保結算所主政推動，邀集臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會，以及財金資訊股份有限公司，共同籌組開放證券推動委員會，推動開放證券公開資料查詢新服務。

透過開放證券推動委員會成員及相關參與業者共同努力，今年6月開放證券公開資料查詢業務正式上線。首先由證券業陸續開放提供服務，包含：元大、元富、玉山、永豐金、台新、兆豐、宏遠、富邦、凱基、華南永昌、新光等11家證券商，透過財金公司開放API管理平台，分享開放資訊予合作的三竹資訊、精誠資訊與嘉實資訊等三家TSP業者。期貨及投信業接續投入，今年底由元大投信、元大期貨率先上線，提供投資人更便利多元的資訊查詢服務。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所長期致力推動創新金融服務，感謝主管機關的指導，以及周邊單位、三公會、財金公司、眾多證券、期貨、投信投顧業者與TSP的協助和參與，不僅共同促進資本市場藍圖的政策目標，並也發揮資訊平台的服務綜效，使資本市場跨業合作強化數位金融之資訊鏈結，打造了證券、期貨、投信投顧業者、TSP及投資人多贏共好的服務場景。

展望未來，金管會於今年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」政策，將「繼續推動開放金融」列入具體地推動措施，開放證券亦將從第一階段的公開資料查詢，邁向研議第二階段的可行性。集保結算所將持續在主管機關的引領下，研析開放證券業務的市場需求及服務場景，以利未來能夠與市場業者共同持續提升「普惠金融」的服務價值。

臺灣期貨交易所 集保結算所 元大投信

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