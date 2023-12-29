獨／實支實付險下架潮愈演愈烈 保誠人壽開第一槍後全球、台壽跟進下架

實支實付險下架潮愈演愈烈，繼昨天保誠人壽開第一槍宣布下架、台灣人壽在昨天夜間緊急通知通路商下架之外，業界人士透露，全球人壽的政策也大逆轉，已經通知銷售通路將在今天傍晚停售。很多想趕搭末班車潮的民眾想要搶買保單，恐怕愈來愈難。

這使得現在市場上面還能接受副本理賠的壽險公司只剩下4家。

金管會推動改革實支實付險的效應擴大，除了引發民眾搶買相關保單，保誠人壽昨天宣布停售旗下的實支實付險，台灣人壽也在夜間跟進，緊急通知通路停售，金管會的實支實付險的改革尚未啟動，保戶、業務員、保險公司三方的「攻防戰」已開打。

台壽已通知通路，考量主管機關對於實支實付商品給付條件調整以及因應公司風險控管，實實在在住院醫療健康保險附約（NTYH1701）、祝安心自負額住院醫療健康保險附約（NTYH1502）、龍好意實支實付型傷害醫療保險附約（NAMR1402）三張實支實付型商品，預計在30日起停售。最後要保日期就是29日，並且要求客戶務必網路報備，若無報備或解約舊件投保新件，將以退件處理。本次停售也開放全省分公司提供合作通路就近送件，要保文件必須在明年1月2日下班前送達。

全球人壽也通知通路，收件到今天截止，另外，行動投保的時間是到29日深夜23:59，紙本要保書的填寫日是到12月29日，必須在明年1月2號下午5點之前送件。

目前下架實支實付險的保誠和台壽、全球，據了解，不久後仍會推出新版商品，但只會對正本理賠。此外，針對傳出有保險業務員趁機搶賺一波，金管會保險局主秘古坤榮昨天也表示，若發現保險公司有以此做不當招攬，保險局將進行議處。

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