快訊

實支實付險改革3質變 趕末班車搶購有「一大障礙」

爛醉家長持刀鬧事、與黑道會面...第一線師曝無力管教真相

劉亦菲美照修太多？神仙姐姐真實狀態「臉圓、雙下巴」網看傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／實支實付險下架潮愈演愈烈 保誠人壽開第一槍後全球、台壽跟進下架

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保誠人壽。圖／保誠人壽提供
保誠人壽。圖／保誠人壽提供

實支實付險下架潮愈演愈烈，繼昨天保誠人壽開第一槍宣布下架、台灣人壽在昨天夜間緊急通知通路商下架之外，業界人士透露，全球人壽的政策也大逆轉，已經通知銷售通路將在今天傍晚停售。很多想趕搭末班車潮的民眾想要搶買保單，恐怕愈來愈難。

這使得現在市場上面還能接受副本理賠的壽險公司只剩下4家。

金管會推動改革實支實付險的效應擴大，除了引發民眾搶買相關保單，保誠人壽昨天宣布停售旗下的實支實付險，台灣人壽也在夜間跟進，緊急通知通路停售，金管會的實支實付險的改革尚未啟動，保戶、業務員、保險公司三方的「攻防戰」已開打。

台壽已通知通路，考量主管機關對於實支實付商品給付條件調整以及因應公司風險控管，實實在在住院醫療健康保險附約（NTYH1701）、祝安心自負額住院醫療健康保險附約（NTYH1502）、龍好意實支實付型傷害醫療保險附約（NAMR1402）三張實支實付型商品，預計在30日起停售。最後要保日期就是29日，並且要求客戶務必網路報備，若無報備或解約舊件投保新件，將以退件處理。本次停售也開放全省分公司提供合作通路就近送件，要保文件必須在明年1月2日下班前送達。

全球人壽也通知通路，收件到今天截止，另外，行動投保的時間是到29日深夜23:59，紙本要保書的填寫日是到12月29日，必須在明年1月2號下午5點之前送件。

目前下架實支實付險的保誠和台壽、全球，據了解，不久後仍會推出新版商品，但只會對正本理賠。此外，針對傳出有保險業務員趁機搶賺一波，金管會保險局主秘古坤榮昨天也表示，若發現保險公司有以此做不當招攬，保險局將進行議處。

實支實付 保險 金管會

延伸閱讀

國銀插旗日本掀熱潮 明年2家銀行有意擴點

實支實付醫療險 停賣聲起 保誠開第一槍

金管會發布指引草案…金融業導入AI 須設安全閥

「保戶、業務員和公司對打」…實支實付掀搶購潮亂象 保險局緊盯準備開罰

相關新聞

獨／實支實付險下架潮愈演愈烈 保誠人壽開第一槍後全球、台壽跟進下架

實支實付險下架潮愈演愈烈，繼昨天保誠人壽開第一槍宣布下架、台灣人壽在昨天夜間緊急通知通路商下架之外，業界人士透露，全球人...

明年元旦創新板開放信用交易 推廣獎勵活動進入壓軸倒數

臺灣證券交易所表示，今(2023)年9月鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及再降合格投資人資格條件等規定後，創新板...

開放證券新里程碑 證券、期貨、投信投顧三業別全數上線提供服務

臺灣集中保管結算所致力發展開放金融，積極推動開放證券業務，今年底已完成證券、期貨暨投信投顧三業別上線，與3家第三方服務提...

獨家／再一家下架 台壽三張實支險今將宣布下架

實支實付下架潮持續。今(29)日剛剛傳出，台灣人壽已經通知下架實實在在實支實付險，傳出最後要保日12月29日，停售12月...

台幣爆量 七天升6.43角…匯價攀逾半年新高

匯銀主管指出，熱錢昨（28）日匯入逾10億美元，激勵新台幣匯率昨天收盤勁升1.62角，收在30.718元，連七升並為逾半...

最新神卡！這些消費全回饋11%、單筆3千能11期0利率 高息帳戶明年還有？「將來」給答案

純網銀國家隊正式加入信用卡戰局！在先前LINE Bank與聯邦銀行、渣打銀行合作推出聯名信用卡後，兆豐銀行與將來銀行週三（12/27）共同宣布，雙方合作發行的「兆豐將來聯名卡」正式上市。 將來銀行表示，此次將目標瞄準熱愛數位存款的客戶，推出「分期」與「回饋」自由選模式，讓持卡人可以自已決定每一筆消費想要的優惠模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。