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實支險掀搶購潮 保誠、台壽宣布停賣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會推動改革實支實付險的效應日益擴大，除了引發民眾搶搭「末班車」，保誠人壽昨天宣布停售旗下的實支險，據了解，台灣人壽也將跟進，今天將通知通路停售實支險，其他四家仍受理副本理賠的壽險公司，雖然尚未跟進，但是至少半數都有隨時停售的準備。實支險的改革尚未啟動，保戶、業務員、保險公司三方的「攻防戰」已提前開打。

目前下架實支險的保誠和台壽，據了解不久後仍會推出新版實支險，但只會對正本理賠。此外，針對傳出有保險業務員乘機搶賺一波，金管會保險局主秘古坤榮昨天表示，若發現保險公司有以此作不當招攬，保險局將進行議處。

保險業者指出，現在是三方大戰，保險公司不希望受理更多保單，因為保險局改革不溯既往，現在受理的實支險保單日後都要理賠，爆大量更非保險公司樂見，但不少業務員則乘機打廣告拉業務，形同「保戶、業務員一起和公司對打」。

儘管目前受理副本理賠的多家業者尚未跟進保誠宣布停售實支險，但中國人壽內部昨天也已開會討論，不排除跟進保誠停售。至於遠雄人壽、全球人壽儘管尚未決定是否要停售，但據了解，兩家公司內部已初步決定要祭出兩項作法，遠雄已決定從明年一月一日起，不受理已有兩張實支險的申請，全球內部則已作出要調降實支險佣金的決定，降低業務員推銷的誘因。

至於台新和台銀人壽則表示目前尚無下架實支險的計畫。台銀人壽指出，不會拒接已有兩張實支實付保單的保戶申請；台新人壽則說，目前尚無下架保單計畫。

保誠人壽是在昨天通知銀行和保經代等通路，表示為符合為符合主管機關改革方向，昨天下午起停止受理進件。

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