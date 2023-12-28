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安聯多元資產布局：2024年納入另類資產 因應波動環境

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國聯準會（Fed）2024年將開始降息，安聯資產管理全球多元資產投資長賀爾特指出，全球總經環境仍有許多變數，金融市場波動難免。示意圖／路透社
美國聯準會（Fed）2024年將開始降息，安聯資產管理全球多元資產投資長賀爾特指出，全球總經環境仍有許多變數，金融市場波動難免。示意圖／路透社

美國聯準會（Fed）2024年將開始降息，安聯資產管理全球多元資產投資長賀爾特（Gregor Hirt）指出，全球總經環境仍有許多變數，金融市場波動難免。投資人除了傳統的股債投資組合以外，還可納入另類資產，或是直接透過多元資產基金，以因應動盪的環境。

賀爾特指出，就結構性因素來看，有三大因素3D造成通膨難以快速下滑。第一個D是去全球化（Deglobalization），從過去的全球化變成只與盟友做生意，形成友岸外包（Friendization）。

第二個D是人口因素（Demographics），之前嬰兒潮人口眾多，加上中國大陸勞力加入，有利通膨下滑，但現在人口老化速度加快，疫情後更多人退出勞動市場，推升通膨。第三個D是脫碳（Decarbonization），造成短期內傳統能源價格上揚。

賀爾特指出，在2023年，美股漲幅集中在七檔個股。不過，除了這七檔之外，也有其他投資機會有待發掘。長期來看，再生能源等受惠於減稅等政策補貼，具備長線的成長動能，值得留意。

在2023年初，市場預期2023年是「債券年」，但2023年公債表現不佳，尤其是長天期債券。賀爾特表示，考量Fed到2024年會開始降息，現在殖利率仍高，反而是可以進場的好時機。

傳統的投資組合是股六債四配置，賀爾特說，如果碰到股債走勢同步，加入另類資產可以降低投資組合的關連度及波動程度、提高組合的報酬。這些資產包括挪威克朗、瑞士法郎、黃金、多空策略基金、私募資產基金、受惠於通膨的基礎建設基金、不良債券基金、保本型基金、巨災債券基金等。

通膨 債券 美國聯準會 降息

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