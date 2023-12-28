金管會宣布AI指引草案 檢查局緊盯業者使用是否符合指引

金管會今日正式宣布全體金融業在運用AI時最重要的指導方針「AI指引草案」，金管會除了鼓勵金融三業公會將AI指引規範內容，進而訂定自律規範之外，檢查局也將加入監理陣容，初期雖然還不會專案金檢，但會對於未依指引內容運用AI時加強輔導。

金管會也首度公布金融三業使用AI的最新統計。金管會綜合規畫處長胡則華說明，今年五月金管會已有初步了解，統計38家銀行中，有63%使用，保險業40家中，58%有使用，證券業（包括期貨投信）97家中，17%有使用，並以客群經營、風險法遵、流程精進、數據分析這四大面向的使用為主，各業別中，以銀行業使用相對較多。胡則華也表示，將鼓勵各業別公會參考指引來訂自律規範。

對於業界關注在指引中所要求「風險分散」問題，胡則華說明，對集中度風險的部分，主要提醒金融機構委外時：「不宜過度集中用某一廠商的服務。」

目前市場上主要提供AI相關服務的業者，包括IBM、微軟、谷歌、亞馬遜等業者，胡則華則表示，發展AI廠商在家數不多的情況之下，是否有太多金融機構已委託該廠商，或是幾乎所有相關服務都用到同一廠商，是監理機關所關注的「過度集中」的問題，所以特別提醒金融機構注意。至於第三方評測機構對於金融機構使用AI的認證，目前則由數位部發展該評測機構。

另一引業者高度矚目的，就是金管會此次採取了緊急關閉機制，亦即Kill swtich機制（一鍵銷毀）。胡則華表示，對重要關鍵系統，例如對民眾權益有重大的影響，但當初留給AI有一定的決策權，倘若最後偏離正軌，對客戶有不利重大影響時，金融機構必須對AI系統預留彈性空間，強制介入來關掉。

胡則華表示，該指引已列出很多導入過程時，不同生命周期，例如，設計、搜集數據資料、導入市場時，哪些注意事項都要特別，作一個check list 公會如何參採？AI自律規範，是由銀行業提出，要參考指引，納入其自律規範，其他業別尚未有，我們也

倘若沒參考，是否會有懲處？胡則華表示，目前先用鼓勵，但倘若發現未來狀況很多，對民眾影響很大，就會要求特別訂到自律規範之中。至於金檢，胡則華表示，經和檢查局討論之後，決定在AI指引上路之初，暫不會金檢，但檢查局會對於業者「不符合指引要求的使用行為」來加強輔導，且倘若運行之後，認為市場上監理機關不放心之處，就會要求公會訂定自律規範，在銀證保三業的內控放入相關條文。

金管會在指引中也要求，必須告訴客戶正在互動的對象是AI，且要有替代方案、補救措施的方式，例如，補償機制、申訴管道等。

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