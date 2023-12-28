快訊

從校園割頸案看教育界「學生至上」 台師大退休教授曝事實：老師變教書匠

東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會宣布AI指引草案 檢查局緊盯業者使用是否符合指引

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日正式公布AI指引。本報資料照片
金管會今日正式公布AI指引。本報資料照片

金管會今日正式宣布全體金融業在運用AI時最重要的指導方針「AI指引草案」，金管會除了鼓勵金融三業公會將AI指引規範內容，進而訂定自律規範之外，檢查局也將加入監理陣容，初期雖然還不會專案金檢，但會對於未依指引內容運用AI時加強輔導。

金管會也首度公布金融三業使用AI的最新統計。金管會綜合規畫處長胡則華說明，今年五月金管會已有初步了解，統計38家銀行中，有63%使用，保險業40家中，58%有使用，證券業（包括期貨投信）97家中，17%有使用，並以客群經營、風險法遵、流程精進、數據分析這四大面向的使用為主，各業別中，以銀行業使用相對較多。胡則華也表示，將鼓勵各業別公會參考指引來訂自律規範。

對於業界關注在指引中所要求「風險分散」問題，胡則華說明，對集中度風險的部分，主要提醒金融機構委外時：「不宜過度集中用某一廠商的服務。」

目前市場上主要提供AI相關服務的業者，包括IBM、微軟、谷歌、亞馬遜等業者，胡則華則表示，發展AI廠商在家數不多的情況之下，是否有太多金融機構已委託該廠商，或是幾乎所有相關服務都用到同一廠商，是監理機關所關注的「過度集中」的問題，所以特別提醒金融機構注意。至於第三方評測機構對於金融機構使用AI的認證，目前則由數位部發展該評測機構。

另一引業者高度矚目的，就是金管會此次採取了緊急關閉機制，亦即Kill swtich機制（一鍵銷毀）。胡則華表示，對重要關鍵系統，例如對民眾權益有重大的影響，但當初留給AI有一定的決策權，倘若最後偏離正軌，對客戶有不利重大影響時，金融機構必須對AI系統預留彈性空間，強制介入來關掉。

胡則華表示，該指引已列出很多導入過程時，不同生命周期，例如，設計、搜集數據資料、導入市場時，哪些注意事項都要特別，作一個check list 公會如何參採？AI自律規範，是由銀行業提出，要參考指引，納入其自律規範，其他業別尚未有，我們也

倘若沒參考，是否會有懲處？胡則華表示，目前先用鼓勵，但倘若發現未來狀況很多，對民眾影響很大，就會要求特別訂到自律規範之中。至於金檢，胡則華表示，經和檢查局討論之後，決定在AI指引上路之初，暫不會金檢，但檢查局會對於業者「不符合指引要求的使用行為」來加強輔導，且倘若運行之後，認為市場上監理機關不放心之處，就會要求公會訂定自律規範，在銀證保三業的內控放入相關條文。

金管會在指引中也要求，必須告訴客戶正在互動的對象是AI，且要有替代方案、補救措施的方式，例如，補償機制、申訴管道等。

AI 金管會 銀行業 期貨

延伸閱讀

智冠換股紛爭遭獨董控訴 金管會緊盯股價：違反法令將辦理

債券ETF今年規模增加超過6,000億元 國泰兩檔追募獲金管會核准

飲料店、旅宿不用一次性杯具、備品入法 嘉義市訂淨零永續條例草案

趕搭末班車…實支實付醫療險將爆搶購潮 七家接受副本理賠

相關新聞

實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

實支實付險下架，保誠人壽開第一槍。保誠人壽今天緊急通知銀行跟保經代相關通路，為符合為符合主管機關改革方向，今天下午將停止...

智冠換股紛爭遭獨董控訴 金管會緊盯股價：違反法令將辦理

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）為捍衛經營權，與榮剛（5009）透過股份轉換，稀釋網銀國際對智冠持股比重，引發獨董控訴妨礙...

將跟進？保誠人壽實支實付險喊卡 6壽險最新回應出爐

實支實付醫療險即將進行改革，引發民眾搶購潮，保誠人壽開業界第一槍，今（28）日宣布停銷實支實付醫療險商品，引發市場關注，...

國泰世華CUBE卡祭重磅優惠！明年起「趣旅行」3%回饋不限國家

國泰世華銀行今（28）日公布CUBE卡2024年1月1日新制優惠，新的一年，CUBE卡以「陪卡友走遍世界，為生活重新開機...

保險局證實 已駁回新光金爭取監理寬容兩大訴求

對於新光金爭取兩大監理寬容措施，保險局今日證實，已駁回新光金爭取監理寬容兩大訴求，主要原因一是負債不能用於增資，另一則是...

Fed明年降息信心轉強股債雙嗨 全球景氣硬著陸風險減弱

美國公債殖利率跌破4.0％的心理關卡，不僅激勵全球股市漲聲，債市更是絕地反攻，投資等級債迎來強勁反彈，單月漲幅甚至優於非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。