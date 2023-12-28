智冠換股紛爭遭獨董控訴 金管會緊盯股價：違反法令將辦理

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）為捍衛經營權，與榮剛（5009）透過股份轉換，稀釋網銀國際對智冠持股比重，引發獨董控訴妨礙行使職權。金管會證期局副局長黃厚銘今（28）日指出，對於股價波動情形，櫃買中心已經建立股市監視機制，證期局將持續督導注意智冠股票價量變化以及交易情形。

黃厚銘今日拋出重話，金管會已經督導櫃買中心持續注意後續發展，要保障投資人權益、維持市場交易秩序，如果其中有涉嫌違反證券交易法，將會依據法令辦理。

至於換股進度，黃厚銘說，正在依照規定辦理中，證期局督導櫃買中心進行審查，如果涉嫌違反證管法令規定情勢，將依照規定辦理。依照2022年規定上櫃公司受讓發行公司股份申辦案件，行政委託方委由櫃買中心辦理，證期局將督導櫃買中心進行審查。

智冠為了捍衛經權，與榮剛透過股份轉換，稀釋網銀國際對智冠持股比重。金管會曾指出，換股申請將經由櫃買中心審查，基於可行性、合理性、必要性三原則審查。

黃厚銘今日坦言，智冠換股案已經接獲投資人澄清與了解獨董主張，包括投資人主張換股案已損及股東權益，與獨董提到智冠公司以先簽立保密承諾書為由，拒絕提供相關資料，涉及違反證交法第14條之二第三項妨礙、拒絕及規避本獨立董事執行業務規定。

對於以上獨董主張與投資人澄清，證期局都會函請櫃買中心盡速查明。

最後，金管會依據慣例保障投資人權益，維持市場交易秩序，對上市櫃經營權爭議立場，證期局將督導櫃買中心持續注意後續發展，如果發現違反將依據法令辦理。

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