將跟進？保誠人壽實支實付險喊卡 6壽險最新回應出爐

實支實付醫療險即將進行改革，引發民眾搶購潮，保誠人壽開業界第一槍，今（28）日宣布停銷實支實付醫療險商品，引發市場關注，而其餘6家可接受副本理賠的壽險業也做出回應，其中，臺銀人壽、全球人壽、台新人壽皆表示目前沒有改版或停售計畫，台灣人壽、中國人壽（2823）（2024年起更名凱基人壽）、遠雄人壽（5859）則正在評估中。

金管會日前表示，未來將朝損害填補原則改革實支實付醫療險，防堵保戶投保多張、走副本理賠「賺錢」。據保經業者盤點，目前市面上能接受副本理賠的壽險共有7家，包含台灣人壽、中國人壽（凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、臺銀人壽、保誠人壽。

其中，保誠人壽今日宣布，近日主管機關揭示實支實付醫療險未來應落實損害填補原則。有鑒於該公司「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，故為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，保誠人壽於12月28日 15:00停止受理「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」。

保誠人壽強調，「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」停止受理並不影響已承保保戶之權益。該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響。

而其餘6家可接受副本理賠的壽險業者也做出回應，臺銀人壽指出，該公司目前有2張可接受副本理賠的實支實付險附約，目前沒有改版或停售的計畫。全球人壽同樣表示，該公司實支實付醫療險可接受副本理賠，目前暫無停售、改版規劃。

台新人壽則指出，該公司商品目前可接受副本理賠，目前暫未研擬下架計劃，未來依主管機關實支實付醫療險改革方向的實施細節，進行商品設計。台新人壽亦將持續評估關注民眾的保障需求與社會的現況，以因應即時調整，提供國人適切的保險保障。

中國人壽（凱基人壽）目前有4張實支實付商品，至於是否停售、改版目前謹慎評估中；台灣人壽、遠雄人壽同樣對此案進行研議評估。

【中央社／台北28日電】

金管會研擬改革實支實付醫療險，掀起搶買潮，原有7家接受副本理賠的壽險公司中，保誠人壽今天已率先停售，其餘壽險正評估跟進或收緊投保政策。遠雄人壽稍早已通知通路，2024年1月1日起至多僅接受第2家投保。

目前國內實支實付醫療險每人投保以3張為限，金管會26日證實研擬推動實支實付醫療險回歸損害填補精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限將不得超過保戶實際醫療費用支出，避免出現理賠過度填補、靠保單賺錢的現象，新制上路時間還待討論，但確定不溯及既往舊保單。

消息一出，驚動民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險，「末班車」搶購效應發酵。原先市面上有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，但保誠人壽今天已率先通知通路，今天下午3時起停止受理進件。

原先市面上還接受副本理賠的7家壽險公司，包括台灣人壽、中國人壽（未來更名凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、台銀人壽及保誠人壽；其中如台新人壽及遠雄人壽等接受當第3家投保的保險公司，其餘多半僅接受當第2家。

隨保誠人壽開首槍停賣，已有其餘壽險公司評估跟進停售或收緊投保政策，遠雄人壽稍早已通知通路，2024年1月1日起至多僅接受第2家投保，不再接受當民眾第3家投保實支實付醫療險的保險公司。

保誠人壽表示，近日主管機關揭示實支實付醫療險未來應落實損害填補原則，有鑒於「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」在條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，保誠人壽於今天下午3時停止受理該商品。

保誠人壽強調，此商品停止受理並不影響已承保保戶權益，該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響；公司將持續秉持以客為本宗旨，提倡保險以保障為基礎觀念，持續設計滿足消費者需求的保險產品。

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