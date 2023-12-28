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實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」
實支實付險下架，保誠人壽開第一槍。保誠人壽今天緊急通知銀行跟保經代相關通路，為符合為符合主管機關改革方向，今天下午將停止受理進件。
保誠人壽對此指出，主管機關揭示實支實付醫療險未來應落實損害填補原則。有鑒於本公司「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，故為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，保誠人壽將在今天下午三點停止受理「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」。
保誠人壽也強調，上述的實支實付險停止受理並不影響已承保保戶的權益。該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響。據了解，線上投保於下午3時截止，紙本收件則至下午5時止。
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