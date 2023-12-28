滙豐促刷旅人卡 新春限定抽5萬哩程

農曆春節長假即將來臨，又到規劃出國旅遊的時刻，爭取海外刷卡消費商機，滙豐（台灣）銀行主打旅人卡，2024年推出新春限定加碼活動，滙豐旅人卡全卡友不分新舊戶，只要消費滿額，登錄就抽5萬哩程紅包。

滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，今年以來，國人出國度假的熱潮持續攀升，卡友的海外消費金額更是快速成長。2024年再度加碼推出抽5萬旅遊積分紅包活動，並提供6個中獎名額，讓更多卡友在旅遊旺季時，能享受滙豐信用卡豐富的回饋與權益。

自2024年元旦起至2月29日止，滙豐旅人卡 (含旅人無限卡、旅人 御璽卡與旅人輕旅卡) 正卡持卡人在活動期間內刷卡累積新增一般消費達新台幣1萬6,800元 (含) 以上並完成登錄，就有機會抽到5萬旅遊積分大紅包，15家以上航空哩程自由換，可兌換全球超過80家航空機票，出國飛哪、艙位升等全任卡友自由選。

卡友也可選擇兌換為飯店點數、公益捐款、刷卡金、機場接送、機場貴賓室等品項。

活動期間內，新申辦滙豐旅人卡，在核卡後30天內，旅人御璽卡與旅人輕旅卡刷卡消費達新台幣3,000元 (含) 以上，旅人無限卡刷卡消費達新台幣1萬元 (含) 以上，限時加碼再送威秀影城電影票二張。