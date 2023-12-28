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台新銀行優質客戶服務 榮獲卓越客服九大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

臺灣客服中心發展協會為表揚服務優異企業，日前舉行「2023 CSEA卓越客服大獎」頒獎典禮。台新銀行以優異的客戶服務表現，從眾多參賽團隊中脫穎而出，六度蟬聯《最佳客戶服務團隊》獎，以創新的社群金融服務勇奪公司類《最佳社群經營企業》，並榮獲七項個人服務獎項，成為本屆金融業獲獎最大贏家。

台新客服團隊長期致力於提供客戶最佳的服務體驗，今年度更聚焦深耕引導分流數位通路、提升線上解決率及精準行銷三大重點，為強化客戶滿意度與忠誠度，自2016年開始推出智能客服，以客戶需求為核心精神，因應客戶使用場景不斷迭代更新，積極發展各項一站式功能，為客戶打造可直覺使用的友善介面，使用量較去年同期已成長近九成。近期台新亦推出客服語音線上即時滿意度回饋功能，客戶服務需求完成後，可在語音系統中無斷點對服務各個面向進行滿意度評比，客戶滿意度近95%，成果亮眼。積極推動公平待客友善高齡弱勢服務方面，建置系統化的身份確認機制，打造身份自動辨識系統，讓高齡弱勢客戶優先進線，貼心提供台語專屬服務。台新銀行客戶服務中心秉持3S「簡單、真心、極優」的服務精神，積極滿足客戶各種需求，致力提供客戶有溫度的優質服務。

藉由社群媒體經營客戶關係已成市場顯學，台新銀行透過台灣普及率最高的社群軟體LINE，為客戶打造出全方位金融服務入口。客戶可運用LINE官方帳號進行對話互動，並為客戶提供最新優惠、簡便的個人化服務及帳務資訊，更結合API串接各項客戶常用之申請與查詢業務功能，包含: 設定外幣到價通知、信用卡、投資理財、貸款、繳費、以及預約分行服務等。若用戶有更進一步的需求時，亦能有效將用戶引導至網路、行動銀行及ATM完成交易，讓用戶的金融交易可不受時間、地點限制，提供無所不在的金融服務。

除了本次榮獲卓越客服大獎9項大獎之外，台新銀行今年也奪下多項國內外海外大獎，包含「財資雜誌」（The Asset）Triple A Digital Awards 2023頒發最佳行動銀行體驗獎（Best Retail Mobile Banking Experience）、全球金融(Global Finance)頒發最佳創新與轉型國家獎(Best Innovation and Transformation)；以及「國家品牌玉山獎-最佳人氣品牌類全國首獎」等獎項殊榮。未來台新銀行將持續精進金融創新服務，以客戶核心需求出發，聚焦全通路(Omni-Channel)整合，打造以客戶為中心的金融生態圈，成為客戶心目中最優質的智慧好夥伴。

台新 社群媒體 LINE

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