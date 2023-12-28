2024年台股切入市場良機 兆豐投信：國民基金百花齊放

市場預估美國2024年底CPI年增率將回到2.4%、核心CPI年增率2.6%，美國通膨回歸正常化，2024年美國聯準會降息趨勢底定，市場預估2024年3月聯邦公開市場委員會會議（FOMC）將開啟首次降息，若美國薪資成長率下降速度放緩造成降息時間點遞延。兆豐投信表示，市場將出現短期修正，但對於2024年會是切入台股市場的良好機會。

兆豐國民基金研究團隊表示，針對台股市場看法，資金動能充沛，聚焦長期趨勢成長產業，短期製造業景氣有所回落，筆記型電腦急單效應已不如2023年上半年，但製造業景氣大方向仍處於上行周期，且美國降息預期升溫後，台幣走勢轉強帶動台股資金動能回溫，後續將持續聚焦在長期趨勢成長產業。電子產業方面，持續看好伺服器零組件、半導體等領域，成長幅度可望優於整體景氣表現；傳產方面，看好製造業景氣谷底翻揚，機電產業訂單將持續改善。

兆豐國民基金研究團隊表示，半導體產業景氣復甦以及降息預期，市場評價上修，AI相關產業鏈百花齊放，股價將受到實質的營收及獲利成長推動。美國利率下降，企業資本支出意願上升，AI伺服器仍為重要關注產業，AI應用在2024年將拓展至伺服器以外的終端裝置，手機、筆記型電腦為2024年AI領域另一項投資重心。電子產業輪動上漲過程中，聚焦在產業景氣步入復甦階段的個股，搭配降息循環，預期2024年台股將呈現慢牛格局。

兆豐投信表示，預期在沒有黑天鵝事件干擾的前提下，實質薪資及消費信心預期會在降息後呈現緩步上升，在美國緩降息、製造業上升循環、實質薪資溫和成長的總體環境下，2024年台股將呈現震盪走高格局，近年來ETF存股蔚為風潮，更成為許多國人退休理財的方式，不過，若看到主動式台股基金長期表現，其實更加不輸ETF。兆豐國民基金一年的累計報酬率表現達38.4%。凸顯在長期投資理財上，台股主動式基金也是不可或缺的重要工具。

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