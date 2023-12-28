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CTBC 168 Studio開幕 中信元宇宙吸睛

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
「CTBC 168 Studio」昨天正式開幕，現場展示多項創新金融科技。圖／中信金控提供
「CTBC 168 Studio」昨天正式開幕，現場展示多項創新金融科技。圖／中信金控提供

中國信託多功能場域「CTBC 168 Studio」昨正式開幕，這個場域不僅提供金融科技產業夥伴共創交流，也能孵化創新業務，首度曝光的未來虛擬分行「中信元宇宙」，運用3D建模技術，為消費者製作個人化數位分身，進入虛擬分行，體驗多人同時線上互動。中信金總經理陳佳文表示，希望未來有更多的合作夥伴透過這個場域，來切磋金融科技創新成果。

陳佳文指出，中國信託一九九二年改制成商銀，經過卅年努力已成為台灣最大、最賺錢的銀行。過去幾十年來，中國信託對科技的投資不遺餘力，是第一家大量設置ATM、且裝在超商的銀行，也是第一家引進網路銀行、第一家將客戶服務導入手機APP的銀行，近兩、三年來跟蘋果合作，將分行服務導入到手機以提升客戶滿意度。

昨包括金融總會理事長蘇建榮、秘書長吳當傑、經濟部中小及新創企業署長何晉滄、台北市資訊局長趙式隆、台灣微軟總經理卞志祥、IBM諮詢總經理林翰、思愛普軟體系統（SAP）全球副總裁暨台灣總經理陳志惟、中信銀總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠，以及協作國際創新交流的美國、英國、加拿大、澳洲等駐台辦事處代表逾百位貴賓均前來參加開幕式。

蘇建榮也期許，「CTBC 168 Studio」創新場域未來能作為台灣金融機構引領金融科技合作，促進國際交流的橋梁。

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