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新光金：新壽RBC缺口非70億元就可支應 現增15億元29日到位

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金。圖／聯合報系資料照
新光金。圖／聯合報系資料照

新光人壽為使資本適足率（RBC）能於今年底達標，回到法定標準200％，新光金（2888）今（27）日晚間公告，私募發行普通股，發行總金額近15億元，將於12月29日到位。但據了解，新光金獨董許永明於27日董事會上呼籲新壽應儘快規劃現增進程，對此，新光金也提出3點回應。

新光人壽因第三季避險成本壓力緩解、現金股利挹注，加上募集到130億元次順位債，截至10月底，新壽自結資本適足率（RBC）已符合法令200%的標準。但11月因新台幣急升衝擊，新光人壽單月虧損88.54億元，前11月累積虧損188.22億元，年底要達標面臨挑戰。

新光人壽今日董事會決議通過私募發行普通股現增案，每股面額10元，發行股數6,666萬6,666股，發行總金額為14億9,999萬9985元，發行價格為每股22.5元，由原股東100％認購，現金增資認股基準日及股款繳納日皆訂在12月29日，本次增資資金用途為增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性。

而據了解，新光金獨董許永明在董事會上表達不同意見，呼籲新壽應儘快規劃現增進程。對此，新光金提出3點回應，第一，為符合資本適足要求，確有必要增資；第二，惟從本議案討論過程得知人壽RBC缺口，實非增資70億元即可支應；第三，本公司前努力爭取死利差互抵責任準備金及不動產增值利益準備金列入RBC計算，經金融監督管理委員會回函表示所請礙難同意。

新光金 增資 新光人壽

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