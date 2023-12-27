熱錢來台抱股跨年！匯銀：強勢新台幣回來了 明年可望衝這價位

熱錢如瘋狗浪，搶在2023年封關前大舉來襲，推升今（27）日台股收盤大漲逾百點、創下波段新高，新台幣匯率也強升1.85角、重返30字頭，收在30.88元，連六升並創逾半年新高，總成交量擴至19.345億美元；匯銀主管認為，這波外資匯入潮，頗有在台「抱股跨年」的味道。

不畏2024年國內將放元旦連假，外資連日來放膽匯入，估計今天匯入9億美元，而這波匯入的資金也確實投入股市。證交所資料顯示，外資今天買超台股金額超過360億元。

匯銀主管表示，外資今天如潮水般瘋狂湧進，結合出口商的年底拋匯潮，促使新台幣匯率的升值壓力更為沉重，盤中一度升值逾2角。展望後市，匯銀主管說，若外資持續湧入，促使新台幣匯率升破30.8元，明年開紅盤後，新台幣匯率恐將直奔30.5元關卡。

央行統計顯示，美元指數今天下跌0.15%，放眼非美貨幣，僅日圓「獨憔悴」、兌美元下挫0.32%，其餘主要貨幣均為升值，而新台幣匯率單日強升0.6%、登上「最強亞幣」寶座，台灣主要貿易對手國貨幣韓元僅升值0.02%。

此外，歐元匯率今日上漲0.18%，星元匯率升值0.1%，人民幣匯率微幅走揚0.01%。

匯銀主管還說，「農曆年前出口商也有大舉拋匯需求，歷史經驗顯示，新台幣匯率在第1季通常易升難貶，屆時新台幣匯率很可能轉為強勢、且有闖破30元整數大關、重返2字頭的機會」。

美國聯準會明年可望啟動降息循環，熱錢重返台灣等亞洲新興市場，推升新台幣等主要亞幣步步高升。匯銀主管說，新台幣匯率今天在資金匯入潮下大舉升值，盤中最高觸及30.862元、最多升值2.03角。

眼見新台幣匯率升勢猛烈，中央銀行今天上午進場買匯調節、平衡匯市力道，但熱錢來得又急又快，央行並未強加阻攔，午後鬆手讓市場自由交易，新台幣匯率終場勁揚1.85角，收在30.88元，創下逾半年來的新高水準。

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