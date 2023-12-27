12月壽險匯損壓力比11月小 中信金全年獲利仍將攀峰

中信金控（2891）前11月賺549.88億元，對於新台幣12月持續升值，是否影響擁有壽險公司的金控獲利？中信金總經理陳佳文今（27）日回應，新台幣升值會影響壽險，因壽險手握許多資產以美元計價，新台幣升值將會出現匯損，但認為目前12月新台幣升值一些、但相比11月還好，且中信金前11月獲利已經賺贏去年全年。對於員工年終，陳佳文說，理論上應該會比前一年度來得好。

中信金控子公司中國信託今日宣布，在中信金融園區推出全新打造CTBC 168 Studio場域。陳佳文致詞指出，取名主因原因，是現在美國新創科技也使用門牌號碼當作名稱，中信今日推出的場域門牌是經貿二路178號，「這樣名字就沒有俗氣了」。

「科技進步快，稍微慢一點就跟不上」，陳佳文指出，表現好的國際銀行，都是在科技上取得領先，例如新加坡的星展集團、美國JP、加拿大皇家銀行，他認為，中信銀致力數位轉型，今日場域中推出的中國信託新的金融科技，希望最少一年可以換一次，透過新科技給客戶最好體驗。

對於是否評估多少客戶可以來使用中信金控今日推出的創新基地？陳佳文指出，需要預約，對於這次開放的數位展覽場域，陳佳文說中信是國內金融業首家開幕，著重創新新科技，假設坊間金融科技公司需要發表新創產品，可以有場域提供發表。

金管會創新園區目的是培養金融事業如何成功，但今日推出場域，則是主要展覽中信未來金融科技運用，以及吸引科技業者來現場交流，提供創新的業者舞台。

陳佳文今日致詞也指出，中國信託每年都應該要有新的金融創新，因此快則半年、慢則一年，就希望可以更新現場展出的金融科技創新運用。

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