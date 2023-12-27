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宜花東公共運輸轉乘優惠 公路局宣布明年將持續實施

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
交通部公路局表示，2024年1月1日至12月31日持續實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠。示意圖／本報資料照片
交通部公路局表示，2024年1月1日至12月31日持續實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠。示意圖／本報資料照片

為持續培養民眾轉乘習慣，並提升東部地區公路公共運輸運量及電子票證使用率，交通部公路局宣布，將於2024年1月1日至12月31日持續實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠，歡迎民眾踴躍搭乘使用。

公路局表示，民眾於優惠期間使用電子票證(含行動支付)搭乘鐵路、國道客運、公路客運或市區客運後進行轉乘，即可享有公路客運基本里程或市區客運一段票(依各地區票價而定)免費優惠。以前往宜蘭地區旅次為例，如民眾持電子票證搭乘「【1878】圓山─宜蘭」國道客運路線前往宜蘭轉運站，再轉乘「【綠12】宜蘭轉運站─松羅」市區客運路線前往目的地，即可享市區客運一段票免費，可省下15元車資。

公路局強調，搭乘公共運輸除可節能減碳外，亦可避免塞車及停車之苦，希望東部返鄉民眾或前往東部地區遊客多加使用公共運輸，公路局也會持續推動相關優惠措施，鼓勵支持公共運輸的乘客，希望大家一起為改善東部地區道路交通及減碳環保貢獻一己之力。

交通部公路局宣布，將於2024年1月1日至12月31日持續實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠。公路局提供
交通部公路局宣布，將於2024年1月1日至12月31日持續實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠。公路局提供

國道客運 減碳 2024

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