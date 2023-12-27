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近10年台股中小型指數第1季上漲機率達8成 法人這樣說

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
展望2024年第1季，除了傳統旺季作多因素外，又加上總統大選加持、Fed趨向鴿派激勵，漲升行情可期，現在為投資台股的最佳時機，建議優先布局台股高息中小型ETF，參與中小型股的多頭行情。示意圖／路透社
展望2024年第1季，除了傳統旺季作多因素外，又加上總統大選加持、Fed趨向鴿派激勵，漲升行情可期，現在為投資台股的最佳時機，建議優先布局台股高息中小型ETF，參與中小型股的多頭行情。示意圖／路透社

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，根據Lipper統計，臺灣中型100指數近十年（2012-2022）年第1季上漲機率高達八成，平均漲幅為2.96%。主要原因包括：受惠過年紅包行情、中實戶買盤積極、年初作夢行情預期等因素帶動，形成易漲難跌的市況。展望2024年第1季，除了傳統旺季作多因素外，又加上總統大選加持、Fed趨向鴿派激勵，漲升行情可期，現在為投資台股的最佳時機，建議優先布局台股高息中小型ETF，參與中小型股的多頭行情。

黃鈺民指出，台股ETF熱，台股ETF規模已超過新台幣千億元，台股ETF市場交投熱絡，但主要集中在大型股，多檔ETF聚焦科技股、大型權值股，買越多台股大型ETF也越容易集中在某些個股，譬如：晶圓龍頭公司、大型科技股等，若能在布局台股時納入中小型ETF，可望讓投資人標的更加多元與分散，也更能掌握資金在各類股輪動時的投資機會，更重要的是，可避免一旦行情反轉下殺時，大型股易成為外資或大型ETF換股時多殺多的困境。

黃鈺民表示，展望台股後市，預期美國進入升息循環尾聲有利於美債殖利率回落，進而有利於股市後續表現，加上台股企業獲利進入上修潮，有利於台股多頭格局，可逢低找買點。中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，中長線來看，多頭行情仍有機會持續。

近十年臺灣中型100指數第1季漲跌幅度(資料來源：Lipper)
近十年臺灣中型100指數第1季漲跌幅度(資料來源：Lipper)

台股 ETF

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