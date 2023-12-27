新鋼1月22日在證交所舉辦法說會
新鋼（2032）預計2024年1月22日在臺灣證券交易所自行舉辦法人說明會，下午1點在台北市信義路五段7號1樓證券交易所訊展示中心。
臺灣證券交易所統計2023年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理2,615場法人說明會。
臺灣證券交易所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。另自2023年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊。
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