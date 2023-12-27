快訊

美麗島民調／賴蕭配、侯康配相差9個百分點 雙北各有優勢

許允樂腦部有血塊會「短暫失憶」 曾向張兆志交代遺願

空中堡壘B-17初衷並非轟炸 又為何改裝成如飛行砲艇的YB-40

兆豐證券支持愛盲白手杖行動服務計畫 用愛隨行照亮視界

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券傳愛視障族群，支持愛盲基金會「有夢EYE不老-白手杖愛盲行動服務計畫」。兆豐證券董事長陳佩君(中)、總經理吳明宗(左)與愛盲基金會執行長劉怡君(右)於活動合影。(兆豐證券/提供)
兆豐證券傳愛視障族群，支持愛盲基金會「有夢EYE不老-白手杖愛盲行動服務計畫」。兆豐證券董事長陳佩君(中)、總經理吳明宗(左)與愛盲基金會執行長劉怡君(右)於活動合影。(兆豐證券/提供)

兆豐證券實踐社會承諾的腳步不間斷！時值歲末年終，兆豐證券仍把握今年尾聲，將企業愛心傳遞給廣大的視障族群，宣布支持愛盲基金會「有夢EYE不老─白手杖愛盲行動服務計畫」。同時為落實金融友善服務，12月26日在兆豐證券總公司舉辦員工的視障體驗教育課程，邀請愛盲基金會宣導問拍引報教學及進行低視能模擬活動，藉此讓同仁學習如何正確幫「盲」，提升公司全體「金融友善」意識，優化「公平待客」服務。

提及此次與愛盲基金會的合作契機，兆豐證券董事長陳佩君表示，接觸愛盲基金會「有夢EYE不老─白手杖愛盲行動服務計畫」時，就十分認同該計畫的初衷─「高齡不是障礙，視障亦能樂齡」，兆豐證券很榮幸加入這項計畫的行列，亦希望拋磚引玉讓更多民眾關注視障者需求，幫助他們有能力擴大社會參與，讓生命不再因身心障礙而受到侷限。

根據愛盲基金會資料顯示，2023年全台65歲以上高齡視障者有30,896人，占比高達57.12%；再加上預計於2025年台灣就將進入超高齡社會，代表視障超高齡時代很快到來。白手杖愛盲行動服務計畫的五大服務包括，視障者免費領用白手杖、客製化定向行動與生活自理訓練課程、客製化盲用數位科技課程、親友模擬視覺體驗，以及推廣愛盲行動語言問拍引報。目的希望提供食衣住行全方位的教學訓練課程，及豐富多元的休閒課程，幫助高齡視障者克服障礙與老化的限制。

兆豐證券作為連續三度獲金管會評選為公平待客推行前25%績優大型券商，持續推動普惠金融。兆豐證券除了於各營業處所增設無障礙設施，並配合今年9月公司網站(www.emega.com.tw)全新改版，優化「金融友善專區」，投資人可自行設定字型大小，專區內容並依主題分類如防詐宣導、洗錢防制、樂齡友善，以提升資訊搜尋的方便性，營業據點查詢網頁亦有揭示友善措施，例如是否設置殘障坡道、服務鈴、殘障車位、坡道扶手等服務。

兆豐證券亦訂定「金融友善服務指引」，明確引導同仁如何服務各類身心障礙投資人，例如視障客戶如臨櫃開戶可由專人協助填具文件，若不便臨櫃，開戶人員可至客戶所在地辦理前置作業；聽覺或語言障礙客戶透過電子系統下單遇問題時，可透過線上客服即時處理，兆豐證券也將於今年年底強化智能客服功能，創造更優質的服務體驗。展望2024年，兆豐證券將持續發揮正向的社會影響力，與社會共榮的同時鍛造企業永續經營的體質。

兆豐 視障

延伸閱讀

推動樂齡勇壯城現在進行式 黃敏惠：65歲仍可追夢

凱基證APP 獲無障礙認證

高齡化6都最高 北市教育局明年加碼補助樂齡教育

兆豐證券2024年投資展望 聚焦龍年3A2C亮點趨勢

相關新聞

2024年跨年紅包行情首選 法人：看好這6類基金

富蘭克林證券投顧表示，展望2024年，面臨景氣放緩但仍具備韌性、通膨持續朝2%邁進的最後一哩路，2024年主要央行貨幣政...

聯準會轉向鴿派 法人：透過「組合平衡基金」把握股債市投資機會

12月聯準會會後聲明轉向鴿派，目前美國正處於降息循環初段，同時經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近金髮女孩經濟。法人表示，...

新鋼1月22日在證交所舉辦法說會

新鋼（2032）預計2024年1月22日在臺灣證券交易所自行舉辦法人說明會，下午1點在台北市信義路五段7號1樓證券交易所...

改革實支險 金管會揮刀

民眾未來購買實支實付保單時要注意了！由於國人過度投保實支實付醫療險，形同「靠生病賺錢」，導致保險業實支險損失率攀升，金管...

新青安效應 央行管制難退場

財政部推出的「新青年安心成家房貸」掀起購屋熱潮，帶動房貸餘額年增率等房市景氣指標由冷轉熱，成為中央銀行房市信用管制將實施...

熱錢匯入…台幣挑戰30字頭 累計連五升

2023年匯市封關前，新台幣匯率將挑戰30字頭。大型國銀外匯交易員透露，即使適逢耶誕假期，外資昨（26）日仍瘋狂匯入9億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。