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聯準會釋出降息訊號 12月債市由新興市場債表現居前

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
隨聯準會在12月會議意外放鴿，投資人預期降息可能在不久的將來就會到來。美聯社
隨聯準會在12月會議意外放鴿，投資人預期降息可能在不久的將來就會到來。美聯社

隨聯準會在12月會議意外放鴿，投資人預期降息可能在不久的將來就會到來，帶動美國10年公債殖利率跌破4%，激勵各類債券普遍上漲，統計至22日，美國政府債券基金上漲3.37%，而其他類新興市場債券基金和新興市場強勢貨幣債券基金也分別有5.64%、4.33%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國升息可能已停止，不過高利率水準可能仍將維持一段時間，政策滯後效果預期將持續到2024年初，而固定收益資產提供潛在收益與總報酬機會將重獲投資人喜愛。對股市而言，股市表現具韌性，但限制性貨幣政策可能影響企業獲利，投資策略現階段偏好固定收益資產，當中更側重於投資級債；股市資產中則聚焦高品質股利股。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，展望2024年美國經濟可望為軟著陸，短天期利率反應降息預期而下滑、長天期利率恐將反應經濟仍持續有正成長以及高於目標的通膨而恐有回升空間，在公債殖利率曲線回正的階段，不建議押注在太長天期的債券。此外，利率長時期維持在高檔對企業獲利衝擊的後勁仍強，建議以中短天期高品質公債或投資級債為多的精選收益複合債為核心資產。至於非投資級債則講求精選標的，尤其在景氣轉弱、利差擴大壓力下，將增添企業在資本市場籌資的難度。

2024 美國升息

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