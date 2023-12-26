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上班族注意！投資型壽險保單 金管會喊拉高保障

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會正研擬拉高投資型壽險保單的保障比重，透過拉高壽險保障占保價金的比例，去提高對工作人口的保障。本報資料照片
金管會正研擬拉高投資型壽險保單的保障比重，透過拉高壽險保障占保價金的比例，去提高對工作人口的保障。本報資料照片

65歲以下的上班族注意了。金管會正研擬拉高投資型壽險保單的保障比重，透過拉高壽險保障占保價金的比例，去提高對工作人口的保障，讓這些個人、或是家庭經濟支柱者，可以拉高保障，讓投資型保單也能回歸「保險」本質。

金管會是在2020年依照各年齡層，訂定「死亡給付佔保單價值比率」的比例，以拉高保單的「保障成分」，例如30歲以下壽險保障占比是190%、31~40歲是160%，41~50歲是140%、51~60歲則是120%。

金管會官員說，參考香港ILAS(投資相連壽險)計畫，是針對65歲以下的工作人口的投資型保單，規定壽險保障應是應付保費的150%，相較台灣65歲以下的工作人口，保障比例還高。

香港與台灣壽險保障占比的分子是死亡給付，但香港投資壽險保單的分母是「已繳保費」與台灣「保價金」不同，香港是不看投資帳戶的漲跌，只看保費、保障成分更高，台灣保價金則會受投資帳戶影響。

例如保戶繳100元保費、死亡身故時，香港投資型保單可理賠150元身故保險金，但台灣卻可能因市況差、保價金縮水，身故保險金更低，讓死亡保障縮水。

為提高工作人口的保障成分，金管會正參考香港與壽險公會討論，因保價金容易隨市況漲跌，那麼，是否可以更進一步提高占比，讓死亡保障增加。

那麼，65歲以上高齡者呢？官員說，高齡者的死亡成本更高，若又提高、當市況轉差，保價金不夠支付死亡費用時，經理人反會將投資商品贖回支應，扣到最後、反會讓保單失效，衍生更多問題，因此不適合再拉高。

保單 壽險

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