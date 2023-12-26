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2大超商：持續多元支付服務
明年起將有五家銀行將終止與7-ELEVEN、全家合作，統一超商表示，7-ELEVEN持續提供多元非現金支付工具，滿足消費需求。全盈支付則表示，與滙豐銀行信用卡綁定在全家便利商店支付的合作將終止，但其他全盈通路仍可綁卡支付；至於與中國信託銀行、台北富邦銀行信用卡代收繳費交易的合作仍在努力爭取合作中。
7-ELEVEN將與永豐銀與新光銀停止合作，但統一超指出，近年持續深入各大支付工具，目前已有十大支付工具完成OPEN POINT會員系統整合，包含icash2.0、icash Pay、OPEN錢包、街口支付、LINE PAY、台新PAY、Pi錢包、橘子支付、悠遊付、Google Pay，近三年來會員綁定支付服務使用人次倍數成長，今年並有望再創服務人次新高。
全盈支付表示，代收繳費業務對消費者來說是黏著性很強的服務，因此一直積極爭取與各銀行業者的合作，銀行端也會給予回饋，以提升消費者使用意願，不過，每年銀行支持代收繳費業務的預算不同，因此只能極力爭取，以滿足消費者期待。明年起仍有十四家銀行可支援綁卡交易，包括台新、中信、國泰、玉山等。
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