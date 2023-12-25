揪藏鏡人條款要來了…壽險業遭碰軟釘子

2024年5月10日起，只要取得上市櫃、興櫃公司5%者，需在十天內申報並公告，之後每變動1%需在兩天內申報並公告，因短時間內需揭露持股變動，保險業擔心投資標的恐提早曝光、引發「跟單」、「報明牌」爭議，急透過金總白皮書向金管會求援，如今遭碰軟釘子。

金管會主委黃天牧周四將與金總開會，回應建言。據了解，該項建議被證期局列入「研議中」，惟要參照壽險公會建議，持股逾5%後的當年度結束後45天內才做申報和公告的簡化公告程序恐不容易。

為提升股權透明度、公司治理水準並和國際接軌，金管會是在今年5月10日修正公布《證交法》43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，外界稱為「揪出藏鏡人條款」，並在公布後一年、即2024年5月10日實施。

金管會僅就退撫、勞保和勞退基金等三大政府基金，准許每半年做申報和公告，中間這半年的持股變動，三大政府基金都可免除申報；但壽險業並未列入。

據透露，金管會認為，各國對大量持股申報都是這樣的持股逾5%申報規範，若單獨對保險業做鬆綁，不符國際規範潮流也不符資訊透明的精神。

壽險公會認為將申報公告門檻降到5%後，將讓保險業觸及門檻機率大幅提高、加上每變動1%還得在兩日內公告，恐會讓投資人「跟進跟出」而衍生爭議。

壽險公會建議可簡化申報公告程序，一、取得上市櫃公司持股5%後的當年度結束後45天內才做申報和公告，二、僅需公告四項資料，包括取得人基本資料、取得持股占比、預計一年內再取得股數、後續的財業務計畫，三、增加不適用簡化申報的條件，包括持股逾10%、及首次申報後，持股變動5%者。

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