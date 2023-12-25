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兆豐證券響應影響力投資風潮 國內首檔氣候商品兆豐半導體氣候N掛牌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
兆豐證券25日推出國內首檔氣候相關指數投資證券─「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」，成為投資國內氣候變遷相關半導體公司之首選。圖／業者提供
兆豐證券25日推出國內首檔氣候相關指數投資證券─「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」，成為投資國內氣候變遷相關半導體公司之首選。圖／業者提供

近期永續金融重點─「影響力投資」蔚為顯學，意指除風險和報酬外，影響力也成為投資的維度之一。

鑒於國內各式永續投資資產總額不斷成長，瞄準投資人對永續投資需求日殷，兆豐證券籌備多時，25日重磅推出「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」（020041），為國內首檔氣候相關指數投資證券（ETN），即成為投資國內氣候變遷相關半導體公司首選，亦滿足投資人對於永續投資需求。

歐盟去年3月正式上路「永續金融揭露規範」（SFDR），國際開始掀起「影響力投資」風潮，旨在讓企業目光除財務報酬外，投向如何用投資做好事，聚焦於提升環境、社會的永續發展，甚或造成正面影響的投資標的。

考量企業發展決策納入ESG因素及風險分析如公司治理、淨零減碳、氣候變遷風險等蔚為趨勢，歐美永續投資市場主軸除ESG整合型商品外，也轉往氣候變遷商品移動。

兆豐證券領先市場，率先推出國內首檔氣候ETN商品。

「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」以櫃買中心與FactSet合作編製氣候韌性系列指數的「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」發行ETN。

該指數為國內首檔氣候議題指數，以富櫃200指數成分股為母體，利用Entelligent公司所建立的量化氣候風險指標之評鑑因子（T-Risk），及F-Score基本面財務分數篩選出十檔上櫃半導體股票編製而成。

成分股除能在氣候協定要求下維持正常營運外，基本面也兼具安全性、成長性，充分展現企業營運對氣候變遷韌性，彰顯永續經營企業價值。

受全球暖化影響，全球氣溫續創新高，極端天氣在全球屢見不鮮。氣候變遷可說是全球面對最大的系統性挑戰，成為刻不容緩的重要議題。

第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）首次承諾過渡轉型脫離石化燃料，也提到2030年前再生能源成長2倍、能源效率提高1倍，成為全球能源系統必須低碳轉型的重要指標，也對巴黎氣候協定首次全球盤點達成共識。

兆豐證券秉持引領永續發展的企業使命，結合金融創新深化永續投資目標，讓投資兼顧做好事，帶動資本市場為社會及環境，創造更多正面影響。

氣候變遷 半導體

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