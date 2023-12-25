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5銀行合作喊卡！明年起限縮超商消費、代收繳費服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
明年起信用卡、行動支付在超商刷卡消費或是繳交公共費用將有所變動。示意圖／本報系資料照
明年起信用卡、行動支付在超商刷卡消費或是繳交公共費用將有所變動。示意圖／本報系資料照

明年起信用卡、行動支付在超商刷卡消費或是繳交公共費用將有所變動！因應新年度即將到來，永豐銀行與新光銀行宣布2024年起停止與7-ELEVEN合作，同時，全盈+PAY公告，12月底中止綁定滙豐銀行信用卡在全家便利商店支付，另外，綁定中國信託、台北富邦銀行的信用卡，將不支援在全家代收繳費。

根據統一超商官網顯示，現行共接受9家銀行的信用卡結帳，分別為國泰世華、中國信託、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、聯邦銀行、新光銀行、華南銀行。另外，銀聯卡也能在7-11使用。不過，要留意的是，自明年起有2家銀行將停止跟7-11合作，分別是永豐銀行、新光銀行。

永豐銀行官網公告「2024 年信用卡契約調整、紅利點數、卡友服務與相關權益通知」，與統一超商的合約到2023年12月31日屆期，自2024年1月1日起，永豐銀各類支付卡（信用卡、簽帳金融卡、儲值卡），以及Apple Pay、Google Pay等綁定永豐信用卡的電子支付工具，將無法於7-11及其OPEN錢包使用。

新光銀行也於官網公告，和統一超商的合約至2023年12月31日屆期，自2024年1月1日起新光銀行信用卡、簽帳金融卡及代碼化行動信用卡（如Apple Pay、GooglePay、台灣Pay），及OPEN錢包無法於統一超商場域刷卡使用，但仍可使用新光信用卡附有悠遊卡或是一卡通的票證功能支付。

由全家便利商店、玉山銀行，以及PChome集團旗下拍付國際公司共同打造的電子支付「全盈+PAY」，2024年支付、代繳的銀行也有異動。

滙豐銀行公告，自2023年12月30日起，與全盈+PAY雙方將終止合作以滙豐信用卡綁定全盈+PAY於指定通路「全家便利商店」的綁定消費功能；其餘全盈+PAY使用通路，如屈臣氏、棉花田等皆不受影響，仍可正常使用。滙豐銀行建議，如需於全家刷卡消費，可改採街口支付綁定滙豐信用卡。

此外，全盈+PAY也公告2024年1月1日起，中國信託銀行、台北富邦銀行信用卡將不支援全家便利商店門市代收繳費交易，請改用其他支援全家門市交易的信用卡繳付。

全家便利商店 信用卡 2024

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