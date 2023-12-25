精誠攜第一金證券推「ESG智能永續指標數據平台」

第一金證券與精誠資訊（6214）今（25）日共同宣布臺灣第一個「ESG智能永續指標數據平台」正式上線，平台將提供投資人經由AI演算的ESG產業投資資訊，包含ESG個股指標、及環境面、社會面、治理面等統計圖表資訊，並佐以產業比序，投資人可針對個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，日後也將擴充國際評鑑資訊，符合法人進階需求。

精誠林隆奮董事長表示，精誠擁有臺灣最完整的金融數據資料庫，透過軟體開發提煉出數據的價值，是多年來精誠對臺灣金融資訊服務的貢獻。「ESG智能永續指標數據平台」的上線，體現精誠長期善用科技力實踐科技行善的精神，鼓勵支持永續的企業；同時，精誠也提供碳盤查、碳管理，與永續報告書製作等ESG相關解決方案，為客戶連結永續價值、對社會與環境的永續做出貢獻。

第一金證券陳致全董事長表示，第一金證券母公司第一金控為金管會「永續金融先行者聯盟」的創始成員，金控及旗下銀行、證券、人壽、投信等子公司近年在公司治理評鑑、臺灣企業永續獎、臺灣永續投資獎、機構投資人盡職治理評比、公平待客評比、職場性別平等認證、幸福職場評比等皆獲得佳績，這些的成績代表著我們對ESG的重視，也是對投資者和社會的承諾。

陳致全董事長強調，這次與精誠資訊合作建立本平台，即是具體落實先行者聯盟計畫中「提供對市場或民眾有幫助之永續應用或分析工具」的承諾事項，提供客戶既能投資，亦能全面性評估和管理ESG風險的永續指標，鼓勵投資人將永續投資概念深入理財活動中，一同實踐2050淨零轉型的國家目標。

商品推薦