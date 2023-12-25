中和老公寓逆勢成長！成交破千件 在地房仲曝三優勢

據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，新北市中和的住宅交易出現量縮跡象，今年前三季中和區的新增房貸件數總計2,679件，與去年同期的3,223件相比，減少了544件，量縮16.9%，但進一步觀察中和區不同建物類別的交易情況可以發現，中和公寓產品的新增房貸件數竟然從929件增加到1,042件，是唯一逆勢成長的建物類型。

東森房屋中和環球店業務經理陳政志表示，近期中和公寓產品的詢問度確實有所增加，而且預估在新青安2.0和囤房稅2.0的影響下，中和公寓產品的交易量能還有繼續攀升的空間，購屋民眾可以多留意。

陳政志指出，今年以來投資客群大量退場，買氣逐漸回歸正常剛需，而中和的公寓產品憑藉三大關鍵優勢，成為不少小資族、首購族的置產首選 。

首先，中和的公寓產品以屋齡40年以上的中古屋居多，平均房價普遍落在3~4字頭，而大樓華廈產品的平均房價大約在5字頭上下，二者價差明顯。

其次，中永和地區人口密集，地段精華，中古公寓的都更潛力不言而喻；再者，目前中和三房兩廳中古公寓的總價帶普遍落在800~1,000萬元之間，剛好符合新青安2.0的貸款額度。

陳政志表示，目前員山環球商圈是中和公寓交易較為熱絡的區塊之一，該區塊緊鄰新北最精華的新板特區，房價卻只要新板特區的一半左右，而且該區塊設有勝利市場、環球商城、積穗國小、積穗國中、中和高中等場所，基礎機能相當成熟，同時兼具64快速道路、北二高、捷運中和新蘆線、捷運環狀線等重要道路建設，未來還有捷運萬大線的建設規劃，聯外交通也很便利。近年來除了在地剛需買盤外，還有不少大台北通勤族和一邊出租一邊等都更的置產族群專門跑到這裡買房。

展望未來，陳政志表示，中永和地區地狹人稠，區域房市本來就有相對較強的支撐力，而且除新青安2.0這一利多題材外，日前囤房稅2.0也通過了三讀，伴隨稅率調升，屋主持有新屋的稅賦也會隨之增加，部分有長期置產需求的民眾可能會轉戰中古屋市場，因此研判未來中和中古公寓的交易量能仍有繼續攀升的空間，有自住需求或打算長期持有的購屋民眾不妨多加參考。 資料來源／東森房屋

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