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積極深耕多元體壇活動 國泰人壽連15年獲「體育推手獎」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰人壽於「112年體育推手獎」抱回「贊助類金質獎」、「推展類金質獎」以及「贊助類-長期贊助獎」的三大殊榮。由國泰人壽協理廖昶超代表領獎。 國泰人壽／提供
國泰人壽於「112年體育推手獎」抱回「贊助類金質獎」、「推展類金質獎」以及「贊助類-長期贊助獎」的三大殊榮。由國泰人壽協理廖昶超代表領獎。 國泰人壽／提供

教育部體育署12月22日舉行「112年體育推手獎」頒獎典禮，國泰人壽總共獲頒「贊助類」、「推展類」雙料金質獎，以及「贊助類-長期贊助獎」三大榮耀，由國泰人壽協理廖昶超代表出席領獎。包含今年在內，國泰人壽已連續15年榮獲「體育推手獎」肯定，彰顯其對台灣體育長期以來的支持與貢獻。

國泰女籃及國泰女桌成立迄今，分別已逾53年及21年，國泰人壽長期支持及贊助國內體壇好手，並提供完善練習場地、宿舍及福利制度，確保選手們無後顧之憂，能夠全心投入訓練與比賽，為台灣爭取榮耀。

國泰女籃於2023年在WSBL女子超級籃球聯賽再奪后冠，完成WSBL隊史17連霸，銜接社甲聯賽時期的13連霸，寫下前所未見的30連霸輝煌紀錄；國泰女桌則培育許多優秀的女子桌球國手，如鄭先知、陳思羽等人，代表國家前進奧運、世界盃、世界大學運動會等重大賽事，累積無數璀璨榮耀，以堅強實力讓世界看見台灣。 除在體壇積極耕耘，國泰人壽也積極推動全民運動的健康風氣，透過「FitBack 健康吧」健康計劃，鼓勵民眾養成每天7,500步的健走習慣，在日常中落實健康生活，打造業界最完善的健康計劃。另外，國泰人壽結合「步步攻億走」活動，至今累計投入千萬公益資金，將「走路做公益」的群眾力量，於台灣偏鄉社區佈局綠色環保能源發展，讓累積的每一小步，為健康、環境、社會帶來更多美好。

國泰人壽 體育 榮耀

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