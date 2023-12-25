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安聯投信：11月到3月常反映做夢行情與集團作帳季節性效益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，美國相關數據、利率政策與市場對於降息預期樂觀程度，大致仍是左右近期市場氛圍的主要因素。另一方面，相較於其他國家，台股往年在11月到3月通常也是比較容易上漲的季節，主要反映集團作帳與做夢行情的季節性效益。

安聯投信台股團隊表示，基本面受惠製造業將結束過去長達一年的庫存調整，有望迎來一波庫存回補，亦成為近期支撐台股走勢的主要動能；其中，個人消費性電子需求不再下滑，將有助半導體需求走穩。目前超過五成半導體需求來自電腦及智慧手機等通訊用品，經過2022及2023年兩年持續的負成長，預期2024年有機會回到持平，不再拖累半導體需求。下半年復甦強弱仍不確定，但可確定的是，對產業負面影響有望逐漸消除。

安聯投信台股團隊表示，台股基本面有望持續改善，升息已不再是影響股市表現的主要因素；科技產業庫存調整可望完成，應能開啟新的循環；塑化等傳產迎來週期低點，可望走向上升週期。未來企業獲利成長會是推升股價的動能，且選股將更為重要。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，台股有望持續由上游帶動行情，除了AI、電力改革等長線趨勢股之外，庫存變化仍是主導各類股現階段走勢的關鍵。就策略上，市場高度預期聯準會2024年降息效應，有利新興市場資金動能，亦有助支撐台股多頭走勢。

安聯投信台股團隊表示，整體來看，大盤走勢趨向盤堅格局，除了原有的趨勢股持續受到市場關注外，產業基期較低的類股亦有機會成為盤面資金青睞的對象、維持類股輪動格局。

台股 2024 半導體

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