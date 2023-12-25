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信用卡呆帳 明年恐大增

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國銀的信用卡業務明年恐將出現質變，除了因應防詐、降低資金成本等需求而展開「清卡」，信用卡部主管透露，疫情期間給予信用卡持卡人紓困將進入尾聲，現在已開始看到信用卡的呆帳明顯增加，明年恐怕會更嚴重。

金管會銀行局公布的信用卡統計來看，十月全體國銀的單月呆帳轉銷金額五點○二億元，相較於去年十月的二點八億元增加八成，也是雙卡風暴之後、近十三年來同期新高。

逾放比率方面，金管會統計全體國銀十月的信用卡逾放比為百分之○點二，比去年十月的百分之○點一六增加，也是二○一九年十月的百分之○點二一以來，近四年逾放比同期最高。

金管會日前宣布，民眾若要再申請信用卡、信貸等繳款展延，必須在本月底前提出申請，紓困期間最晚延至明年六月底；多家銀行主管指出，即使主管機關給予展延，很多持卡人也未申請；此外，若不符合紓困資格，銀行未必會同意展延。因此，對於明年信用卡呆帳隨著紓困期滿而大幅增加，銀行已普遍有心理準備。

至於還款較有困難的客群，不少銀行內部已有「高風險客群」名單；比對多家銀行的內部名單，除了服務業從去年開始出現缺工，近一年靠著民間消費支撐使得持卡人較有還款能力，其餘諸如傳統製造業、貿易業、電子製造業，皆因員工放「無薪假」而出現繳款困難。銀行主管說，這些客群即使紓困期滿，也不見得有還款能力。

信用卡 金管會 製造業

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