第二家外銀申請進場 財管市場競爭白熱化

2024年富豪戶財管市場廝殺戰起。金管會12月初才通過鬆綁申請門檻，據了解，滙豐銀日前已正式向金管會遞件申辦高資產客戶財管業務，這也是繼瑞銀後，第二家進場的外商銀；一旦審核通過，最快2024年將有12家銀行搶食富豪戶財管業務。

目前共九家國銀開辦高資產客戶業務，分別是中信、兆豐、第一、上海、合庫、國泰世華、瑞銀、玉山、台北富邦，另元大銀將在2024年首季開辦、華南銀也緊跟其後，2024年上半年將有11家國銀進軍，滙豐銀將是第12家，富豪戶市場競爭將愈趨白熱化。

據金管會11月底統計，九家銀行開辦高資產客戶數6,836人，管理資產規模8,261億元、月增2.56%，終結連二黑，反映11月富豪戶對市場信心回籠。

以資產規模來看，11月業績最好的前三大仍是中信銀、兆豐銀和合庫，第一銀行位居老四緊追；若以客戶數，11月一銀客戶數1,259人與兆豐銀並列第二。

「財管王」中信銀客戶數和資產規模各是1,686人、1,717億元，月增2.7%與整體銀行成長速度一致；老二兆豐銀1,259人、1,614億元、月增3.5%，大勝老三合庫182億元，大幅拉開差距。

合庫客戶數和資產規模各是1,239人、1,432億元、月減3%，因重審富豪戶資格，部分未符合者AUM（資產管理規模）遭剔除所致，與第一銀已處伯仲之間，雙方進入短兵相接的肉搏戰。第一銀資產規模1,354億元，與合庫差距縮小到78億元。

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