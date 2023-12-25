複委託投資海外債 躍增

升息讓海外債一炮而紅，成為銀行、券商富豪戶最愛。據金管會11月底統計，八家券商開辦高資產客戶數759人、累計交易金額1,427億元，月增3.8%、年增2.8倍，排名也出現洗牌，除永豐金證、國泰證券仍居冠亞軍外，統一證首度擠入前三大。

證期局副局長高晶萍說，券商複委託財管業務持續成長，主因是升息讓海外債券價格具有吸引力，若進一步觀察承作業務項目內容，以複委託交易額達1,255億元占比近九成最大，而複委託投資標的又是以海外債為主。

11月底富豪戶透過券商複委託投資海外債券，交易額達427億元，占券商整體高資產業務交易額1,427億元的30%，更是去年同期僅31億元的13.8倍，顯示富豪戶「錢」海外債的熱度高漲。

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