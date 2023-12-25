富豪存款挪移 錢進三商品

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
圖／經濟日報提供
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2024年存款料再現大挪移。據金管會11月底統計，九家銀行開辦高端資產（逾1億元）財管客戶中，配置存款比重已連兩個月維持在51%的近半年低點，銀行圈認為，美不升息、資本市場走多，料2024年富豪戶將把存款挪移到基金、債券和結構債等三大積極型商品。

一家承辦富豪戶財管業務的銀行主管分析，10月因美債殖利率破5%、讓滿手海外債富豪戶套牢，市場信心降，但11至12月美債殖利率大降，富豪戶解套還賺錢了，市場信心回籠。

當行情轉佳、富豪戶更願意投入風險性資產，市場更進一步預期明年美國將啟動降息，市場料2024年富豪戶存款配置勢必鬆動。

該主管說，可替富豪戶量身訂做的外幣結構債、海外債等兩大商品，依舊將是富豪戶心頭好，如目前美債殖利率3.5至4%仍是很好的買點，富豪戶除享高配息、2024年啟動降息後也有資本利得空間。

而當行情轉佳時，基金胃納量也會提升，至於保單則除非有富豪戶大單，否則2024年恐將維持一成左右的配置。

那麼，存款會掉到五成以下嗎？該主管則認為，短期恐不易，主因是當各銀行吸收新戶、或是有新承辦銀行加入該市場時，第一步一定是吸收富豪戶「存款」，加上富豪戶多以穩健、傳承為主，合理收益為輔，存款仍會是主要配置，但光鬆動1%就會釋出數百億元資金，規模仍龐大。

據金管會2023年11月底統計，富豪戶資產配置組合中，存款占了51%、保險占13%、基金占12%、債券占11%、境外結構型商品占6%，均與上月一致。

如果今年來看，高比重的存款部位已見「鬆動」現象，從7月占比53%的史上高峰、8月降到52%，9月持平後，10月降到51%、11月仍維持51%的近六個月低點。

2024 殖利率 降息

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