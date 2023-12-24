疫情紓困進入尾聲 信用卡呆帳潮蠢動 銀行嚴陣以待

國銀的信用卡業務明年恐怕會出現相當大的質變，除了因應防詐、降低資金成本等需求而展開「清卡」之外，國銀信用卡部主管則透露，更令業者頭痛之處在於，疫情期間的信用卡紓困即將進入尾聲，現在已開始看到信用卡業務的呆帳明顯增加，明年恐怕會更嚴重。

以金管會銀行局所公布的信用卡相關統計來看，10月全體國銀的單月呆帳轉銷金額為5.02億，相較於去年10月的2.8億、增加達8成之多，比起前年10月的2.4億更足足多了1倍，可見國銀的憂心並非沒有原因。

金管會統計數據顯示，在2010年10月，當時逾期3個月的逾放比為0.54%，呆帳轉銷金額為8.15億，2023年10月5.02億的轉銷呆帳金額，可說是雙卡風暴結束之後，近13年來同期新高紀錄。

再看逾放比率。今年10月金管會統計全體國銀的信用卡逾放比為0.2%，比起去年10月的0.16%明顯增加，亦創下2019年10月0.21%以來，近四年來逾放比同期最高紀錄。

一家中大型發卡行主管私下坦言，最近該行除了觀察到呆帳有增加之外，「至少有1成以上的呆帳，是跟先前申請紓困的有關！」這家發卡行主管無奈指出，這些客戶紓困期滿之後，就直接兩手一攤放著不管，直接變成呆帳。

金管會日前宣布，倘若要再申請信用卡、信貸等繳款展延者，必須在本月底之前提出申請，紓困期間最晚延至明年六月底止；多家銀行主管不約而同指出，很多卡戶即使主管機關給予展延，也並未來向銀行申請，且另一方面，銀行是否同意展延，還要看是否符合紓困資格，若不符合紓困資格，銀行未必會同意展延，因此，對於明年信用卡呆帳隨著紓困期滿而大幅增加，銀行已普遍有心理準備。

至於還款較有困難的客群，不少銀行內部已有所謂的「高風險客群」名單；根據多家銀行內部的名單比對，除了服務業從去年就開始出現缺工，近一年來靠著民間消費支撐因此使卡戶相對有還款能力，其餘諸如傳統製造業、貿易業、電子製造業，員工出現繳款困難的，皆因為近一年來出口低迷、國外市場去化庫存牛步使員工被放「無薪假」，而出現繳款的困難。銀行主管坦言，這些客群即使紓困期滿，也不見得有還款能力。

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