信用卡循環利率上衝 天花板級利率占比創4年來新高

金融體系的信用卡平均循環利率水準正悄悄上升中。銀行業者透露，由於央行隨聯準會5次升息已拉高銀行資金成本，加上信用卡戶的整體信用水準隨著景氣因素開始生變，因而適用信用卡利率最高水準的卡戶越來越多，其中聯合信用卡中心的統計數據已反映上述現象，截至2023年7月，整個銀行體系適用14%至15%的最高利率級距占比已跳上16%，為近四年來之冠。

銀行主管表示，聯合信用卡上述的統計數字，顯示繼2019年8月之後，信用卡利率介於14%至15%級距的卡戶占比重回16%。根據銀行法第47條規定，信用卡循環利率最高不得超過15%，也就是信用卡利率的「天花板」，當時14%至15%利率級距的占比16.29%，但自2019年9月之後，該利率級距的卡戶占全體的比重，均未超過16%；然而自去年底以來，該比重不斷增加，已從2022年12月底的14.8%，一路增至16.02%。

國銀信用卡部主管指出，信用卡業者觀察客戶還款能力的變化，主要有三大指標，包括每月只繳最低應繳金額而未能全部繳清、未按時繳款，預借現金頻率越來越高，倘若客戶出現這三種現象時，其所適用的循環利率水準就會跟著拉高；舉例來說，原本銀行對某民眾核給的信用卡利率為5%，但當其若動用預借現金功能之後，下個月恐怕利率就直接拉高至少3個百分點，到8%以上。

因此，信用卡的循環利率水準的分布，就直接反映整個信用卡戶風險變化的狀況。但除了客戶的風險升高之外，銀行業者指出，還有另一種情況，那就是央行升息之後，墊高業者的資金成本，此時銀行自然就會把升高的資金成本，反映在利率水準；但銀行業者也坦言，雖然央行升息拉高銀行業的整體利率水準，但法規上的信用卡最高利率水準，由於早已訂死在15%，所以原本就適用15%的客戶，銀行也無法再往上調高利率水準反應其風險增加的狀況。

根據聯合信用卡中心的最新統計數據顯示，民眾信用卡利率水準，以介於6%至8%最多，占33.02%，居次的就是14%至15%，占16.02%，第三高則為8%至10%，占10.43%。

除了上述聯卡的統計，從不少大型發卡行每月公布的信用卡財務數字，也可看出14%、15%這類接近「天花板」利率的占比，都比聯卡所公布的平均值還要來得高，有些在14%、15%水準的占比甚至高達3成左右，除了反映客戶風險升高，銀行把資金成本反映在信用卡率定價上，亦為重要因素。

銀行業者提醒卡戶，信用卡的利率定價不像房貸，房貸是利率一次就可訂長達20年、30年的，但信用卡利率則是只要銀行觀察其信用風險出現變化，馬上就會調高利率，因此卡戶若要避免被調高利率，除了儘可能不要使用預借現金功能之外，也得避免只繳最低應繳金額使循環額度越累積越高，或是太多筆分期金額使每期要繳的應繳金額過高，否則利率恐怕就「三級跳」。

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