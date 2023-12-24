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第12家？ 金管會：再1新銀行申請高資產理財業務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行局證實，再有新的銀行申請高資產理財業務。本報資料照片
銀行局證實，再有新的銀行申請高資產理財業務。本報資料照片

又有新的銀行爭取加入高資產理財陣容。金管會銀行局官員證實，在金管會開放11家銀行開辦高資產理財業務之後，已有新銀行出來向銀行局遞件申請，若獲准，將成為第12家可開辦高資產理財的銀行。

而第一批獲准開辦高資產理財業務的兆豐、上海商銀、中信銀等三家銀行，金管會已經核准了兆豐銀和上海商銀的續牌，銀行局主秘侯立洋表示，中信銀目前正應銀行局要求補件中，是否核准其續牌，最晚將在12月底決定。

銀行局統計，中信銀目前也是高資產理財業務量最大的銀行，尤其在近二年高資產業務當紅的債券結構型商品發行上，中信銀更是領頭羊，包括在9月一口氣新發行6檔外幣結構債、10月再發2檔外幣結構型商品，也使其資產規模和客戶數都持續維持領先地位。

根據11月底最新出爐的排名，銀行高資產業務的前三大排名未較上月改變，仍是中信、兆豐、合庫，高資產客戶數分別為1686人、1259人、1239人，總資產規模則分別為1717億、1614億、1432億元，三家銀行裡，中信與兆豐各較10月底的資產規模增加45億、55億，合庫則較10月底的資產規模略減43億，據了解除了和銀行同業之間競爭相關，亦和客戶調度資金從財管業務中挪移有關。

金管會公布高資產理財最新統計，截至11月底止，已有11家銀行獲准開辦高資產理財，其高資產客戶數，合計已有6836人，較上一月再增加221人，資產規模共8261億元，月增206億，亦較上一月的月增71億顯著增加，倘若加計證券端高資產理財客戶數759人、1427億的資產規模，合計高資產客戶數共7595人、高端理財總資產規模達9688億元。

在客戶資產結構配比上，相關配比近幾個月來都未有明顯變化，11月依然維持和上月相同，存款51%、保險13%、基金12%、債券11%、境外結構型商品6%的配比。

中信銀 兆豐銀 金管會

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